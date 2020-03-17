疫情防控工作彰显科学方法论

新冠肺炎疫情发生以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视，迅速作出部署，全面加强对疫情防控的集中统一领导。实践证明，党中央对疫情形势的判断是准确的，各项工作部署是及时的，采取的举措是有力有效的。经过全国上下艰苦努力，当前已初步呈现疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势。新冠肺炎疫情防控工作，彰显了科学方法论的威力。

坚持整体推进和重点突破相统一。坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战，既要注重总体谋划、全盘掌握疫情防控各方面任务，又要紧紧抓住主要矛盾和矛盾的主要方面、统筹推进疫情防控各项工作。在这场没有硝烟的战斗中，以习近平同志为核心的党中央审时度势、综合研判，及时提出坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求。依法将新冠肺炎纳入乙类传染病、采取甲类措施严格管理。立足各地特点和疫情形势因应施策，把武汉和湖北作为全国主战场，对其他省份加强分类指导，步步推进、层层深入，形成了全面动员、全面部署、全面加强疫情防控的战略格局。在党中央坚强领导下，各级党委和政府在坚决落实早发现、早报告、早隔离、早治疗防控要求和集中患者、集中专家、集中资源、集中救治要求的同时，把控制传染源、切断传播途径作为关键着力点，把提高收治率和治愈率、降低感染率和病亡率作为突出任务来抓，体现了坚持整体推进和重点突破相统一的科学方法论。

坚持和运用系统方法。习近平总书记指出，疫情防控不只是医药卫生问题，而是全方位的工作，各项工作都要为打赢疫情防控阻击战提供支持。新冠肺炎疫情防控是一项系统工程，需要强化系统思维，运用系统方法，坚持全国一盘棋，调动各方面积极性，抓好地域、资源、任务统筹，把疫情防控的各个方面、各种因素有机统一起来，多维度发力、多层面推进，实现协同联动，形成抗击疫情的强大合力。疫情发生以来，以习近平同志为核心的党中央把握大势、运筹大局、谋划大事，保证疫情防控指挥有方、部署得当、进展顺利；各级党委和政府按照党中央决策部署，全面加强疫情防控，中央和地方形成了强大合力。各级党政领导干部特别是主要领导干部坚守岗位、靠前指挥，深入疫情防控一线，及时掌握疫情，及时采取行动；广大人民群众积极参与、大力支持、主动配合疫情防控措施，执行规定、遵守秩序，干部和群众形成了强大合力。很多省份派出医疗队、捐赠物资，彰显“一方有难、八方支援”的大爱精神，东西南北中形成了强大合力。

坚持立足当前和着眼长远相结合。习近平总书记强调，我们做一切工作，都必须统筹兼顾，处理好当前与长远的关系。新冠肺炎疫情不可避免会对经济社会发展造成冲击，但疫情的冲击是短期的、总体上是可控的。党中央既立足当前，提出科学精准打赢疫情防控阻击战，又对疫情可能带来的经济社会发展问题早有研判之思、早拿应对之策、早施落实之举，在不断拓展全国疫情防控积极向好态势的同时，指导和推动分区分级复工复产，带领全国人民为实现今年经济社会发展目标任务而努力。此外，注重放眼长远，总结经验、吸取教训，针对这次疫情暴露出来的短板和不足，抓紧补短板、堵漏洞、强弱项，做到该坚持的坚持，该完善的完善，该建立的建立，该落实的落实。抓紧完善重大疫情防控体制机制，健全国家公共卫生应急管理体系，改革完善疾病预防控制体系，坚决贯彻预防为主的卫生与健康工作方针，将预防关口前移，避免小病酿成大疫。进一步加强全科医生培养、分级诊疗等制度建设，完善突发重特大疫情防控规范和应急救治管理办法。

（作者为山东省中国特色社会主义理论体系研究中心主任）

《 人民日报 》（ 2020年03月17日 09 版）