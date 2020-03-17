确保疫情防控阻击战取得全胜

习近平总书记强调：“关键时刻冲得上去、危难关头豁得出来，才是真正的共产党人。”统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展，各级干部特别是领导干部必须主动担当、积极作为，顽强拼搏，不获全胜决不轻言成功，交出无愧于时代和人民的答卷。

增强必胜之心。面对突如其来的新冠肺炎疫情，全党全军全国各族人民深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要讲话、重要指示精神和党中央决策部署，凝聚起众志成城、共克时艰的强大正能量，抗击疫情各项工作迅速而有序展开，全国形成了全面动员、全面部署、全面加强疫情防控的战略格局，展现出万众一心阻击疫情的坚定信心。实践证明，以习近平同志为核心的党中央对疫情形势的判断是准确的，各项工作部署是及时的，采取的举措是有力有效的。各级干部特别是领导干部必须增强必胜之心，勇当先锋，敢打头阵，用行动展现共产党人政治本色。要坚定必胜信念，咬紧牙关，继续毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作，落实好分区分级精准复工复产工作。

增强责任之心。新冠肺炎疫情发生后，如何在较短时间内整合力量、全力抗击疫情，这是很大的挑战；在疫情形势趋缓后，如何统筹好疫情防控和复工复产，这也是很大的挑战。无论是抓紧抓实抓细各项疫情防控工作，还是有序推动企事业单位复工复产，都要求各级干部特别是领导干部增强责任之心，把初心落在行动上、把使命担在肩膀上，在其位谋其政，在其职尽其责。当前已初步呈现疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势，同时湖北省尤其是武汉市疫情形势依然复杂严峻，其他有关地区疫情反弹风险不可忽视。越是在这个时候，越要增强责任之心，把思想和行动统一到党中央决策部署上来，加强疫情防控这根弦不能松，经济社会发展各项工作要抓紧。

增强仁爱之心。新冠肺炎疫情发生以来，习近平总书记多次强调各级党组织和广大党员、干部要在打赢疫情防控阻击战中发挥积极作用，要把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。全党要切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话、重要指示精神上来，牢记人民利益高于一切，坚决守护好人民群众的生命安全和身体健康。疫情防控不容轻慢，复工复产势在必行。无论是打赢疫情防控阻击战，还是恢复经济社会发展，都必须依靠群众、发动群众、关爱群众，始终心系群众的安危冷暖，扎扎实实为群众办实事、谋福祉。各级干部特别是领导干部必须增强仁爱之心，当好人民群众贴心人，及时解决群众所急所忧所思所盼。多站在群众立场上思考问题、制定政策，疫情防控工作就会赢得广大群众的理解和支持，经济社会发展就能积蓄起强大力量。

增强谨慎之心。当前疫情形势依然严峻复杂，防控正处在最吃劲的关键阶段，切不可松懈大意，必须高度警惕麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，否则就可能导致严重后果。统筹推进疫情防控和经济社会发展，是一项复杂的系统工程。各级干部特别是领导干部必须增强谨慎之心，对风险因素要有底线思维，对需要解决的问题要一抓到底，一时一刻不放松，一丝一毫不马虎，直至取得最后胜利。要时刻保持如履薄冰的谨慎、见叶知秋的敏锐，既高度警惕和防范区域内的重大风险，也密切关注全局性重大风险，第一时间提出意见和建议，把风险降下来、把时间抢回来，做到有章有法、有力有序、有为有效。

（作者为河南省中国特色社会主义理论体系研究中心教授）

《 人民日报 》（ 2020年03月17日 09 版）