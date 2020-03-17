沧海横流，方显英雄本色。在党中央坚强领导下，万众一心，全力战疫，国内已呈现疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势。

中国为什么能？70多年发展积累起来的独特优势、强大实力是我们的底气所在。

“中国经济韧性强劲，内需空间广阔，产业基础雄厚，我们有信心、有能力实现今年经济社会发展目标，特别是抓好决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的重点任务。”习近平总书记的话坚定有力、掷地有声，让我们对保持经济社会良好发展势头信心倍增。

集中力量办大事

独特的制度优势是中国经济闯关夺隘的坚强保障

“成功了！”3月15日，大藤峡水利枢纽工程首台机组开始充水，寂静山岭里爆发出热烈欢呼。

“疫情对施工影响不小，多亏大家伸出援手。”广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司董事长廖志伟说，缺工人，周边劳务大省主动借，上千人施工队伍迅速调集；缺原料，上游企业火速复工，水泥、钢材等源源供应。“力争3月底前实现左岸机组发电和船闸通航。”廖志伟信心满满。

中国经济之所以能跃过一道道沟坎、啃下一块块硬骨头，坚持全国一盘棋、调动各方面积极性、集中力量办大事的独特制度优势，是我们闯关夺隘的坚强保障。正如中共中央党校马克思主义学院副院长辛鸣所说，“这样的制度决策效率高、社会动员能力强、资源配置高效，是我们抵御风险挑战的压舱石，也是我们赢得更长远未来的关键。”

把疫情影响降到最低，奋力实现今年经济社会发展目标任务，独特的制度优势再次释放巨大能量。

各部门打出政策“组合拳”——

疫情防控重点物资生产企业扩大产能购设备，允许所得税税前一次性扣除；受疫情影响大的困难行业企业今年发生亏损，最长结转年限延长至8年——多项财税支持措施“精准扶”。不得盲目抽贷、断贷、压贷，增加信用贷款和中长期贷款——多项金融支持措施为企业引“活水”……招招给力，为企业纾困解难。

各地方谋发展各显神通——

“今年春耕有新招，几台机器加几个人就能解决。”在陕西西安五台街道西甘村，不见村民扎堆忙碌的场景。村民王引道指着田里的“大家伙”说：“喷雾机半小时能喷30多亩，一天就能把村里麦地全喷完！”

浙江派专车、专机、专列接员工复工，设立企业复工复产补助奖励资金；北京针对受疫情影响的文化企业提出28条举措；江苏重大项目投资高于往年……各地一手抓疫情防控，一手抓经济发展。

各企业自救互助信心足——

过去，守在景区门口检查门票；如今，站在流水线前检查电机产品。在浙江东阳，横店景区员工张巧被“借”给了东磁股份有限公司。受疫情影响，有的企业用工荒，有的企业闲得慌，怎么办？东阳多家企业“共享员工”，开展互助互救。

汽车企业“云卖车”、手机新品“云发布”、远程教育、远程医疗……许多企业缓解疫情冲击的新创意、新做法，给中国经济带来新气象。

“大块头”能扛大风浪

物质技术优势是经济发展的坚实基础

1月23日到2月2日，短短10天，建筑面积3.4万平方米、编设床位1000张、设施完备的火神山医院在武汉知音湖畔拔地而起。

这是一场与时间赛跑的建设：24小时绘出设计图；108种输水管件配备一天内齐全；近2000间架设箱式板房、5万平方米防渗膜火速到位……

世界卫生组织总干事谭德塞惊叹：“中方行动速度之快、规模之大，世所罕见。”

“中国速度”的背后是新中国成立70多年，特别是改革开放40多年来社会主义现代化建设积累的雄厚物质技术基础。世界第二大经济体、制造业第一大国、货物贸易第一大国、外资流入第二大国；拥有世界最长的高铁线路、最多的新增路桥……这些世界领先的材料、装备、技术优势，让中国经济这个“大块头”在抵御各种风浪时岿然不动。

田畴染绿，一台台农机奔驰在千里沃野，雷沃重工拖拉机工厂里机器轰鸣。集团采购管理本部总监柳汝伟说，“我们有个传动模块的供应商在湖北，受疫情影响，零件无法送达，幸好山东、浙江等地供应商及时供货，工厂依然能满负荷运转，为春耕保驾护航。”

雷沃的供应链条之所以能“东方不亮西方亮”，在中国银行首席研究员宗良看来，“这正是中国经济‘免疫力’强的体现。我国经济总量已接近100万亿元，经济体量越大就越有应对冲击的能力。产业链条环环相扣、配套能力强，完整的产业体系也在应对经济发展不确定因素时表现出更强的弹性和韧性。”

非典疫情期间，我国GDP同比增速从一季度的11.1％下行至二季度的9.1％，但随着疫情解除，生产活动迅速恢复，三季度GDP同比增速回升到10%左右。如今，中国的国内生产总值已经是17年前的9倍多，具备了更强的自愈能力。

宗良分析，从供给端看，众多活跃的市场主体、完善的基础设施、强大的产业配套能力，能让潜在产能在短时间内转变为现实生产力。从需求端看，不断涌现的新需求为经济发展提供新动力，为企业发展提供广阔空间。从治理效能看，宏观调控精准发力，能有效对冲风险，促进经济高质量发展。

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃日前表示，“中国经济有望迅速复苏”“最有可能出现的情况是‘V形’增长”。

永辉超市上海三林印象城店里，芒果、柑橘、草莓等个个鲜亮，绿叶菜摆满货架，蛋、鱼、肉充足。正在买菜的顾阿姨说：“货架上这么多商品，就是我们的‘定心丸’。”

民生物资保障充足源自越来越强的供应能力。去年，我国粮食再获丰收，总产量连续5年超过1.3万亿斤，粮食库存充足。据农业农村部农情调度，今年春播粮食种植意向面积9亿亩左右，冬小麦播种面积3.32亿亩，冬油菜面积9200多万亩，实现夏粮夏油丰收基础较好。“米袋子”“菜篮子”稳得住，为中国经济破浪前行守住了“战略后院”。

超大规模市场潜力无限

独特的市场优势为经济发展拓展充足空间

“您有新订单来了。”外卖骑手接单，中央厨房统一配选食材、封装、出货，这是疫情期间四川成都一家火锅店的营业日常。老板王敏坦言，“店里把线下涮火锅改成线上‘刷’火锅，一天能销售300多单。我们坚信，扛过疫情，一定能重现生机！”

像王敏那样，许多企业经营者、专家学者对未来充满信心。“中国有超大规模的市场优势和内需潜力，这是其它经济体无可比拟的独特优势，这一优势不会因为疫情而改变。” 中国人民大学副校长刘元春说。

规模大——我国拥有14亿人口和4亿多中等收入群体，单就食品消费而言，全国每天就消费8亿多斤粮食、10亿多斤蔬菜、4亿多斤水果。

独特的市场优势是中国经济应对风险挑战的一大“撒手锏”。京东生鲜数据显示，今年春节期间，京东生鲜的销量同比增长215%。宗良认为，“这是中国消费潜力稳健增长的有力证明。”

动力强——今年春节，公司白领白谨一直“宅”在家里。“我在网上参观了不少博物馆，‘观摩’了不少美食，等能出门了，我一定实地去看看、尝尝。”专家预计，疫情结束后，一些被压抑的消费需求有望反弹释放。

消费已连续6年成为拉动我国经济增长的“第一动力”。2019年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率达57.8%，比资本形成总额高26.6个百分点。商务部流通产业促进中心研究员陈丽芬表示，“消费是中国经济增长的新动力、新优势。”

活力足——“解锁新款握力器”“线上健身课名额秒光”……这段时间，朋友圈里“刷”出人们对健康消费的新需求。阿里国际站健康医疗行业报告显示，疫情期间健康医疗行业同比流量增幅达45%，交易买家数增幅达97.83%。

“个性消费、健康消费、文化消费等消费新亮点，会随着城乡居民收入稳步增长和消费结构升级不断发展壮大。”中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍说，“我们这个潜力无限的超大规模市场，必将为经济发展带来足够的腾挪空间和巨大动力！”

创新力量竞相迸发

独特的人力人才优势为经济发展注入强劲动力

“绿码，通行。”在浙江杭州奥立达电梯有限公司门口，员工凭手机里的健康码扫码进厂，每人只需10秒钟。企业负责人沈子恒说，“准确又省时，真是太方便了！”

企业打码、卡口扫码、小区亮码……通过收集人员健康、出行等大数据，实现精准防疫。支付宝健康码在杭州率先推出后，7天内迅速在全国100多个城市推广。

小小健康码发挥大作用，背后是近200位研发人员一周内不断“开发——测试——验收——优化”的辛苦付出。

人力人才资源是中国发展最大的优势，是推动经济高质量发展的重要力量。“我国经济保持多年快速增长，从某种意义上说，既得益于‘人口红利’的释放，也得益于不断积累的人力资本形成的‘人才红利’”。中共中央党校社会和生态文明教研部副主任赖德胜表示。

从“人口红利”看，要素保障充分有效。2018年全国16岁至59岁劳动力人口总数达8.97亿人，占总人口比重64.3%，劳动力供给规模居全球前列。针对中国“人口红利”已经消失的担忧，国家发展改革委副主任、国家统计局局长宁吉喆表示，“我国仍然具有巨大的人口数量和劳动力大军，人口红利仍然存在，劳动的参与率仍在提高。”

从“人才红利”看，我国劳动力供给质量不断提升。目前我国受过高等教育和职业教育的高素质人才有1.7亿人，每年大学毕业生800多万人，全国研发人员总量超过620万人，为经济持续健康发展提供源源不断的智力支撑。

独特的人力人才优势带动创新力量竞相迸发。嫦娥登陆月背、首艘国产航母正式列装、5G商用加速推出……我国每万人口发明专利拥有量达到13.3件，中国在全球创新指数排行榜上已攀升至第十四位。“放眼未来，我国的人力人才优势将更加凸显，为推动高质量发展提供强大的智力支撑。”赖德胜说。

中国经济是一片大海。经历了无数次狂风骤雨，大海依旧在那儿！我们坚信，在党中央的坚强领导下，全党全国人民团结奋斗，充分发挥好中国经济的独特优势和强大实力，就一定能夺取疫情防控和实现今年经济社会发展目标的双胜利，中国经济也一定能在淬炼中迎来新的辉煌。

《 人民日报 》（ 2020年03月17日 06 版）