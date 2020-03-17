“团购活鱼！含草鱼和武昌鱼各一条，每份4斤以上，售价30元。”3月15日，武汉东湖新城社区居民在社区微信群内收到一条团购信息，内容是武汉市东湖风景区与江夏区政府联合渔场为社区居民送来了平价鱼。刚刚过去的一周，这里的居民们在社区组织下已经吃到了新鲜的活鱼。

3月10日，习近平总书记来到东湖新城社区，实地察看社区卫生防疫、社区服务、群众生活保障等情况。实地考察结束后，总书记提出，“武汉人喜欢吃活鱼，在条件允许的情况下应多组织供应……”这份叮嘱，暖了居民的心，活鱼成了武汉社区里新的爱心物资。

住在社区30栋楼3单元的居民王女士一家人都爱吃鱼，加强疫情防控以来，一家人将近一个月没吃上活鱼。她曾经通过好友推荐的渠道买过一次鱼。“40人团购活鱼，用了一周才凑够人数，大家对鱼的质量不放心，价格也偏贵，不敢轻易下手。”王女士说，那两条花了一周时间才买到的草鱼，她做了鱼肉丸子、干煸鱼块、醋熘鱼片，家人吃得很满足。

3月11日，社区第一次组织团购活鱼，王女士花20元买到了5条活鲫鱼，“主要用来炖汤，鱼骨头还能放在破壁机里打碎，吃了补钙。”

但第二次团购活鱼时，王女士主动放弃了机会，“也得让邻居们尝尝鲜。”她说。

新鲜的活鱼让居民们很是兴奋和期待。社区下沉干部毕彪告诉记者，他服务的30栋楼在11日、13日各发放了近30份活鱼，有些居民多一点的区域发了50份。“提醒居民领爱心菜，有时还得电话催一下。微信群里只要通知订购的活鱼到了，大家都会十分积极。”毕彪笑着说。

但目前来看，活鱼数量还是有限，为了让更多居民能吃上活鱼，社区党总支书记、居委会主任陶久娣说，居委会正在多方拓展活鱼购买渠道，将联合相关部门和渔场共同努力，让活鱼供应成为常态。同时，居委会也在多方了解居民需求，根据不同人群需求提供不同品种的活鱼，并优先保障特殊人群供给。

“今后社区将‘天天有鱼’，努力让居民吃鱼更方便。”陶久娣说。

《 人民日报 》（ 2020年03月17日 06 版）