中医在防治疫病中何以与西医结合发挥作用？

专家团队研究证实，在新型冠状病毒肺炎治疗中，中西医结合与单纯使用中药和西药相比，能较快地改善发热、咳嗽、乏力等症状，缩短住院天数，提高核酸转阴率，有效减少轻型和普通型向重型、重型向危重型的发展，提高治愈率、降低病亡率。

“中医药防治瘟疫有着独特的理论和实践。”国家中医药管理局党组书记、副局长余艳红说，中医药防治传染病，注重增强人体自身的抵抗力和修复能力，注重维护整体平衡，这使得中医药在应对那些病因不明确、缺乏疫苗和特效药物的传染病时，有自己的用武之地，提供了不一样的防治策略。

据余艳红介绍，在这次疫情防治中，对于轻型和普通型患者，第一时间使用中药；对于重型和危重型患者，中医和西医专家联合会诊，中西药并用，发挥两种医学的叠加效应；对于恢复期人群，中药和针灸、按摩等方法并用，促进患者康复。

“在没有特效药的情况下，只能对症治疗，而一人一案的治疗正是中医辨证论治的特点。”内蒙古自治区新冠肺炎诊治中医专家组组长杨广源说。

《中国的中医药》白皮书提到，中医诊疗强调因人、因时、因地制宜，体现为“辨证论治”。“因南北地理的不同，因四时气候的不同，因病人体质和病情的不同，而施治不同，体现了中医临床治疗个体化、精准治疗的特点。”国家卫生健康委员会副主任曾益新说。

新冠肺炎疫情暴发后，中央多次部署要求强化中西医结合，发挥中医药特色优势，促进中医药深度介入诊疗全过程，及时推广有效方药和中成药。国家卫健委办公厅还发出通知，鼓励在基层疫情防控中推广行之有效的中医药防治方案，充分发挥中医药的独特优势和作用。

“中医药和西医药可以优势互补、相互促进，共同维护和增进民众健康。”曾益新说，这已经成为中国特色医药卫生和健康事业的重要特征和优势。（记者田晓航、魏婧宇）