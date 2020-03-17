北京协和医院专家：需高度警惕境外输入 疫情在我国二次暴发可能性不高

“检测！检测！检测！”3月16日，国务院联防联控机制在北京和武汉同时举行的新闻发布会上，有外国记者反复问及中国战“疫”最重要的经验，正在武汉一线参与救治工作的北京协和医院援鄂医疗队的专家们给出的答案是“检测”。他们同时表示，包括武汉在内的全国疫情即将进入尾声，但疫情仍在全球蔓延，中国仍需高度警惕防范境外病例输入，同时愿与国际社会分享武汉救援一线的战“疫”经验。

“经过与新冠肺炎病毒近三个月的战斗，中国疫情行将结束，但我们还需要一个月的时间来作出最后判断。”北京协和医院感染内科副主任曹玮在回答印度记者有关疫情进展及会否复发问题时表示，新冠肺炎疫情在中国第二次暴发的可能性不高，这主要得益于整个社会有效的防控措施。未来一段时间内，境外输入病例很可能成为各地新增确诊病例的主要来源，“最有可能发生的情况是输入性病例会维持低水平增长，但可能还要持续一段时间”。

北京协和医院专家还回应了公众最关心的5个问题。

对于康复患者在核酸复检中出现“复阳”问题，北京协和医院内科学系副主任、心内科主任医师严晓伟表示，“复阳”并不能判定为重新被感染。核酸检测不能作为病情复发的唯一依据，判断复发需要CT等其他相关检测。

对于儿童感染新冠肺炎病毒问题，杜斌表示，最近公布的两份医学报告在研究了15名新生儿至7岁儿童的病例后发现，这些孩子被感染，有些入院时病情危重，但他们最后都康复了。《自然医学》杂志16日公布的最新研究发现，在密切接触人群中，成年人被感染的几率是婴幼儿的2.7倍，但目前还不清楚导致这种现象的原因是什么。这种现象不仅发生在武汉，湖北其他城市和中国其他地方也都有。

关于中西医结合治疗的效果问题，北京协和医院消化内科副主任医师吴东表示，到目前为止，尚未发现针对新冠病毒的特效药。但从消化科病例看，中医对部分患者的治疗效果非常好，尤其是一些重症患者。中医药对治疗新冠肺炎轻症患者起到了很好的作用。

关于天气对新冠肺炎病毒传染率的影响问题，曹玮表示，回顾SARS暴发时的经验可以看到，影响传染率的几个主要因素是，病毒传播的持久性、病毒的变异、防控措施等，“很遗憾天气因素尚未得到证实”。

对于多国疫情发展迅速、不少患者需居家隔离的问题，曹玮建议居家隔离需注意3个问题：要确认自身没有严重的基础病；年轻、身体健康的人居家隔离也需要指定监护人，以便在出现发烧、呼吸困难等症状时协助其就医；必须让家人做好防护。

3月11日，世界卫生组织宣布新冠肺炎疫情具备“大流行”特征，目前多个国家疫情形势急速发展，中国在战“疫”过程中有什么经验、教训可分享，成为外媒记者最关心的问题之一。

对此，4位专家均强调，一定要采取必要措施保护医护人员。吴东表示，过去几天，欧洲已经有很多医护人员在工作中被感染，这跟武汉疫情早期情况很相似。保护好医护人员，才能治疗病患，这是战“疫”的关键一步。

杜斌也表示，基于此次疫情“人传人”的性质，除传染科或呼吸科等相关科室外，各国还应加强对耳鼻喉科、眼科等医生的培训，因为这些医生在治疗病患时与患者靠得非常近，很容易将病毒传给彼此。

杜斌说，病毒检测是武汉防控疫情最有效的措施，只有通过检测才能有效筛查疑似病例。杜斌认为，武汉疫情的拐点、湖北其他地区疫情的拐点，出现在所有的“四类人群”都被识别、被隔离之后。

对于国外有网友要求政府“抄中国作业”的说法，吴东表示：“我们只是在分享中国的经验教训。我们尊重理解每个国家、每个人面临的不同情况，我们也从来没有说‘这是中国的作业，你们拿去抄吧’。你们应该采取自己的行动。但我们每个人都需要认真对待疫情，采取必要的措施，切实负起责任来。”

本报北京3月16日电

中青报·中青网记者 陈小茹 来源：中国青年报