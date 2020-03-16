抗击疫情“心健康-溶会贯通”江西专场线上会议举行

3月2日，主题为“抗击疫情，‘心健康公益行动’‘溶?会贯通’在行动”的江西专场线上会议举行。

江西省卫健委医政处副处长许先来、河北医科大学第二医院傅向华、南昌大学第二附属医院心血管内科程晓曙、南昌大学第二附属医院心血管内科吴延庆、908医院阴潭医疗区的心内科王强、南昌大学第二附属医院的胸内科的陆鹏等心血管领域专家针对新型冠状病毒疫情下急性心肌梗死救治、医护人员安全防护等方面进行分享解读。据统计，本次会议直播有超过9600人次观看，互动留言1176多条。

南昌大学第二附属医院心血管内科程晓曙提到，自去年年底新冠肺炎在武汉流行，并且向全国各地蔓延，各个地方根据国家的防控方案，都出台了各种防控措施。在这种特殊情况下，对心血管疾病尤其是急性冠脉综合征ST段抬高的急性心肌梗死的救治带来一定的影响。疫情期间，不能和平常一样还是按照原来的流程追求PCI、追求D2B时间，并且要遵循保护医务人员、最大限度保护医务人员，以及给病人充分的救治的原则，溶栓治疗在这样一个非常时期就十分重要。

江西省卫健委医政处副处长许先来表示，目前江西的疫情趋势总体平稳向好，疫情扩散势头得到有效遏制，防控工作取得阶段性明显成效。在疫情防控期间，全省广大医务人员为维护人民群众健康，作出了不懈努力和积极贡献。近年来，全省胸痛中心建设稳步有序推进，对规范基层心梗患者救治、降低患者死亡率、完善胸痛患者区域协同救治体系发挥了积极作用。中国胸痛中心专业委员会组织实施溶?会贯通线上系列讲座，将有利于我们更加有效地应对疫情期间的心梗救治。

南昌大学第二附属医院心血管内科吴延庆讲解了新冠肺炎疫情下的STEMI患者救治原则，即就近治疗、安全防护、溶栓优先、定点转移、远程会诊五个原则。在转运过程中，应该牢牢把握转运适应症和防护措施。总体上来说，对于STEMI的患者，要根据是否存在疑似或者确诊新冠病毒感染的可能性，根据时间窗、生命体征是否稳定选择不同的治疗策略。特殊时期，溶栓要作为最主要的手段，在整个在救治过程中，一定要加强防护。在新的形势下，对于急性SCS的患者，最大程度保护医务人员为主，同时要使病人得到合理的治疗。

河北医科大学第二医院傅向华教授来对STEMI患者溶栓治疗要点与常见问题进行了解答，务必将我们严格放缓的隔离措施贯穿于我们STEMI患者救治的整个流程，也务必尽我们最大的可能降低新冠肺炎疫情社会传播的风险和医患双方交叉感染的风险。同时，也要尽最大的努力积极地挽救患者的心肌，挽救生命，在保证医患安全的情况下，没有交叉感染的情况下，把病人救好、治好。在疫情情况下，推荐采用溶栓治疗，采取早期的隔离溶栓，更有助于疫情防治。

支援湖北一线的908医院阴潭医疗区的心内科王强介绍了火神山医院的一些情况。

南昌大学第二附属医院的胸内科的陆鹏2月13日随着第六批国家医疗队来到武汉协和医院。他介绍，目前来说，整个治疗来说还是比较顺利的，整个救治成功率还是很高的。他们也准备了呼吸机，ECMO机器，医护人员自身的防护也做得还不错。

据了解，“溶?会贯通”项目是胸痛专业委员会从2018年就启动的针对基层医生和院前医生的溶栓治疗培训项目，经过一年半深入基层的培训，已覆盖全国62个地级市，超过3000家医院参与培训，8000余名医生接受培训。

为积极响应国家防控方案，由人民网?人民健康、中国医师协会、天士力控股集团等共同发起的“心健康公益行动”在2020年计划以网络在线的形式“走进”全国各地，通过围绕心血管疾病的防治开展系列活动，宣传普及社会大众对心血管疾病的预防、救治科普知识，提升基层心血管疾病诊疗水平，将公益之薪火传至基层，惠及基层亿万患者。