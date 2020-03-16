抗击疫情“心健康-溶会贯通”甘肃专场线上会议举行

2月28日，主题为“抗击疫情，‘心健康公益行动’‘溶?会贯通’在行动”的甘肃专场线上会议举行。

兰州大学第一医院张钲、武汉亚洲心脏病医院张勇、兰州大学第二医院白峰、兰州大学第一医院白明等心血管领域专家针对新型冠状病毒疫情下急性心肌梗死救治、医护人员安全防护等方面进行分享解读。据统计，本次会议直播有超过2878人次观看，互动留言179多条。

武汉亚洲心脏病医院张勇介绍了新冠疫情下的心血管医生的防护原则。他说，疫情初期由于医疗资源的短缺，缺少科学性和规范性的防护，院内感染是医护人员感染的主要原因。在防护过程中，首先早识别早防护，医护人员可以从核酸检测、血常规数据、抗体检查以及ct等多种方式对患者进行新冠肺炎的检测，多重方法尽早尽快的做出判断，从而达到早防护的效果。其次，科学的诊疗流程也是关键，可以根据危险分层适当的考虑尽早PCI，必要的时候也可以先进行溶栓治疗。最后，医院建立清洁区、半污染区和隔离区的全面防护体系，进行标准化和规范化的防护，各个医院和地方要根据自己当地的疫情和防护物资的储备情况来因地制宜的制定合理的防控策略。

兰州大学第二医院白峰介绍了在疫情期间ST线抬高的心肌梗塞的溶栓治疗。他认为疫情第一，风险评估，首选保守，确保防护的十六字方针很重要，要重视医患双方保护，疫情期间因地施策的对心血管危重患者进行治疗。疫情期间，为了防止院内交叉感染，首选药物治疗，对不排除新冠的这些急诊患者，采取优化治疗。在一线防控期间，要依据相关的指南和共识，采取优化的药物治疗，以缓解患者的病情，为后续的治疗赢得时间和机会。

兰州大学第一医院白明对STEMI的情况做了简单的介绍，将中国医师协会制定的急性心肌梗死的流程和路径的专家建议进行了分享。他强调在救治过程中，要把握就近、安全防护、溶栓优先、定点转运、远程会诊五个原则，其中安全防护对医生来说非常重要，不仅是对自己的保护，也是对整个医院，对其他患者的保护。对于STEMI的患者，要根据是否存在疑似和确诊的可能性，在防护条件下进行PCI和溶栓的治疗。

兰州大学第一医院张钲强调，以前胸痛中心是要在确诊的情况下，所有加快的流程，但是在疫情情况下，要两者进行结合。发热鉴定和新冠肺炎的排查标准是极为重要的，尤其在患者转运转运过程中，积极配合政府和上级医院的要求，尽可能的避免因转院造成的疫情传播，在现有防护条件把再感染的风险下降到最低。

据了解，“溶?会贯通”项目是胸痛专业委员会从2018年就启动的针对基层医生和院前医生的溶栓治疗培训项目，经过一年半深入基层的培训，已覆盖全国62个地级市，超过3000家医院参与培训，8000余名医生接受培训。

为积极响应国家防控方案，由人民网?人民健康、中国医师协会、天士力控股集团等共同发起的“心健康公益行动”在2020年计划以网络在线的形式“走进”全国各地，通过围绕心血管疾病的防治开展系列活动，宣传普及社会大众对心血管疾病的预防、救治科普知识，提升基层心血管疾病诊疗水平，将公益之薪火传至基层，惠及基层亿万患者。