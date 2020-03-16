交通运输部：三项措施严防水路口岸疫情输入

人民网北京3月16日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会。会上，交通运输部海事局副局长杨新宅表示，水路口岸外防输入环节的工作重点主要是防止国际航行船舶以及所属船员导致的疫情输入事件，目前主要采取三项措施严防疫情发生。

他说，一是提升识别能力，实施分级管理。利用船舶交通管理系统，船舶自动识别系统等多种手段来加强国际航行船舶动态监控，按照国家有关部门对重点区域的判断，对船舶实施有区别的监管措施。

二是应用信息数据平台，开展远程非现场执法。开展对入境船舶的信息摸排，及时将我国疫情防控政策通报给到港船舶，同时对船舶、船员证书的状态进行远程核查，确保证书文书有效。督促船舶采取必要措施，做好设施设备的维护保养，加强值班，保障安全。

三是建立应急联络机制，加强联防联控。对重点船舶，做好锚泊安排和监控工作，同时加强周边水域管控，为海关和卫健部门登轮检疫、检测提供便利。同时，还协调国际海事组织、国际劳工组织等相关国际组织出台接受中国籍国际航行船舶展期、延期办理相关证照的政策，避免不必要的船岸人员的接触。

杨新宅表示，将进一步发挥联防联控机制优势，突出入境口岸所在地地方政府的作用，强化口岸通关后的船舶、人员的接续管控工作，实现全流程管理。