交通运输部：“点对点”“一站式”对入境人员闭环管理

人民网北京3月16日电 （记者孙博洋）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，交通运输部海事局副局长杨新宅就入境人员入境以后运输过程中的防控问题进行了回应。

杨新宅表示，加强境外返回人员的疫情防控，是当前疫情防控工作的一项重要任务。交通运输部会同有关部门，主要开展了四方面工作。

一是加强部门间协同，摸清疏运需求。交通运输部指导各地交通运输部门在当地联防联控机制统一领导下，建立了信息共享和协同联动机制，及时掌握从疫情严重国家入境人员的身份信息、健康状况、经停地、目的地等信息和运输服务的需求，提前组织制定专门的运输方案。

二是分类梳理需求，做好疏运保障。交通运输部指导各地建立应急疏运保障车队，分类梳理不同规模、不同目的地旅客的转运需求，根据客流状况，灵活选配大中小型客车，保障运力充足，做到车等人，不能让人等车，避免出现乘客滞留扎堆的现象。采取“点对点、一站式”运输方式，将入境人员从入境口岸直接运送到目的地城市，做到运输环节的闭环管理，切实避免与社会人员的接触带来的疫情传播的风险。

三是加强疫情防控，降低感染的风险。交通运输部指导各地按照高风险区域防控的标准，落实《公路水路旅行疫情防控指南》的要求，严格做好车辆的消毒、通风、运输组织、客座率的控制、人员防护和疫情宣传等工作。

四是加强人防技防，强化运输安全。在出发准备前，督促承运企业加强车辆的检测维护，严防车辆带病上路。在运输过程中，提前规划好行驶的路线，杜绝车辆在中途上下客。同时利用信息技术手段，加强车辆和驾驶员的动态监控，严禁超速、疲劳驾驶等违规行为，消除安全隐患。