交通运输部：采取三项措施严防客运船舶疫情蔓延

人民网北京3月16日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会。交通运输部海事局副局长杨新宅表示，邮轮载运量大，人员高度密集且相对封闭，空调、排水系统相通，在海上航行期间，一旦出现疫情，防控极为困难。结合客运船舶的疫情防控特点，在科学研判基础上，及时采取三项措施进行防控。

一是在1月底暂停我国大陆港口始发的国际邮轮，涉及到全球7家国际邮轮公司共10艘国际邮轮。目前，中日、中韩之间的客货班轮客运业务也已暂停。

二是交通运输部印发了《关于切实做好通过公路水路来华（归国）人员新冠肺炎疫情防控工作的通知》，对于尚处于营运的客班船，我们建立了日调度机制，严格控制客座率，并配合做好乘客信息登记等相关工作。

三是为助力我国邮轮产业可持续健康发展，交通运输部正在抓紧组织研究，对邮轮这样的大型客轮公共卫生突发事件制定完善针对性强的应急处置的预案。