交通运输部：三项措施帮助国际航行中的中国籍船员

人民网北京3月16日电（记者孙博洋） 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，交通运输部海事局副局长杨新宅就疫情下仍在岗位的中国海员相关情况进行了回应。

杨新宅表示，目前，在国际航行船舶上工作的中国籍船员大概有8万余名。交通运输部十分关注和关心我国船员的身体健康和生命安全，对于当前疫情发展的情况，主要做法有三个方面：

一是妥善解决船员超期服务的问题。在疫情蔓延、国外港口采取严格控制措施情况下，船员无法正常换班。针对这个问题，3月12日交通运输部和人力资源社会保障部联合发布文件，妥善解决好中国籍国际航行船舶上的船员超期服务问题，指导航运公司做好中国籍国际航运船舶船员换班的工作，保护好船员的劳动权益。

二是发布操作指南，指导船舶和船员有效防控疫情。交通运输部发布了《船舶船员新冠肺炎疫情防控操作指南》，从航运公司防控制度建立、船舶落实防控措施、加强船员个人防护、发现疑似病例应急操作、疑似病员的报告、船员心理健康调节以及疫情信息查询等七方面，提出航运公司、船舶和船员防控疫情操作指南，这也是全球第一个主管机关制订的系统性船舶船员防疫指南。

三是实施便利举措来服务船员。针对目前的情况，推行政务办理便利措施，实施网上、远程办理船员证书等相关手续，避免人员流动带来交叉感染风险。同时，通过完善船员任、解职信息报备管理措施，掌握入境的中国籍船员信息，并向有关方面通报，加强联防联控。