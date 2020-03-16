民航局：航班风险分三级 针对不同等级精准防控施策

人民网北京3月16日电 （记者孙博洋）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国民用航空局飞行标准司司长朱涛就民航系统防控境外疫情输入措施等相关情况进行了回应。

朱涛介绍，目前民航局发布了第三版《运输航空公司、机场疫情防控技术指南》，民航系统在前期加强通风、消毒、垃圾处理等措施基础之上，综合航班始发地疫情、客座率、航班运行特点等因素,对航班运行风险综合评分。根据评分把航班风险划分为高、中、低三个等级，根据不同等级采取不同防控措施，精准防控、精细施策。

对于低风险航班，主要是保障国际国内人流物流畅通，根据需要进行体温检测，机组佩戴一次性医用口罩；对于中风险航班，在低风险航班的措施上增加了合理安排客舱布局、减少人员流动等措施；对于高风险的航班，尽可能减少机上的服务流程，对旅客进行分区管理，安排旅客分散就坐。同时在每个航班的后三排都会预留应急事件处理的隔离区。

朱涛表示，在防止境外疫情输入方面，民航部门采取了很多措施，如根据首都防控机制的要求，3月10日首都机场正式启用了3号航站楼的D区作为集中接受疫情严重国家和地区进港航班的处置专区，设置旅客进港区、中转区、留观区、休息区，以及入境办理手续和安检区域。

“随着海外疫情的进一步发展，从15日起首都机场全部国际和港澳台航班均停靠在处置专区，对入境过程中出现体温异常的旅客，首都机场设置了专门转运程序和路线，以避免和其他旅客发生接触。” 朱涛说。