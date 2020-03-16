杭州西湖龙井新茶开采 均价4200与往年持平

西湖龙井茶近日开采，杭州西湖景区翁家山村党支部委员、村委主任孙斌介绍，今年龙井茶收购价格与往年持平，均价4200每斤。

据悉，翁家山村地势较高，是西湖龙井最早一批开采区域之一。

记者14日在翁家山茶园看到，茶农门戴着口罩，三三两两在采茶。

“龙井茶需要最低气温达到8度以上，才能正常的生长。”孙斌预计，从天气情况看，翁家山茶园的茶将在18日全面开采。

西湖龙井讲究一芽一叶，或者两叶一芽，长度达到2.5厘米以上才符合采摘标准。孙斌说，采茶最先采摘的是最顶端成熟的嫩芽部分，也称为头茶。头茶采摘之后，过2-3天可以采摘第二个芽头。一般每条茶枝会长出4至7颗芽头。

经过一天的采摘，茶农翁女士准备下山。她掂量了一下篮子，笑着说，筐里预计有3斤多鲜茶叶，可制作近1斤干茶，下山就会对鲜茶进行摊放、炒制，这样的茶最香。

下午4点多，3辆大巴车带着外地采茶工陆续到达翁家山，记者现场看到，采茶工需测量体温、出示健康码或相关证明，登记之后才能被茶农带回家。

其中，两辆大巴来自衢州常山，采茶工们带了常山特产胡柚，与茶农分享。

据了解，西湖景区的采茶工主要来自浙江衢州、安徽淮南、江西等地。

孙斌说，翁家山的采茶工最后一批将在18日到达。(江杨烨)