靠什么“医”好婆婆的势利眼？

Q:

我2004年结婚，育有三个孩子。我是那种事业家庭两头忙的人，前两个孩子基本我爸妈帮忙，上幼儿园后我就自己带。老三上幼儿园前是婆婆帮忙，她是一个比较势利的人，那时我赚钱少，她话里话外看不起我，说我赚那么少钱不如在家看孩子。

后来通过自己努力事业越做越好，她的态度就转变了。孩子上幼儿园就不用她了，我自己接送，我在办公室买了个沙发，接了孩子我接着加班，大的写作业，小的累了就在沙发上休息。

老公前几年自己创业，开了工厂，我出差时他接送孩子，后来忙不过来，家里请了阿姨，我轻松多了，日子越过越好，老小也上学了。

前年我离职自己开公司，请了司机专门接送孩子，我有更多精力放到公司。去年老公工厂生意不好，赔了很多钱，我拿自己的积蓄帮他还了一些，算是中年期的一个重创，但我觉得再努力几年也没问题，钱挣多多花，挣少少花。

这时婆婆来找，说小姑子买房要借钱，小城镇住房一共70多万，她自己只有十几万元非要全款买，我只能给她15万。可不久她就去买了辆新车。后来婆婆又买房，装修费和家电家具让我出钱，我又给了，花钱买个清净。

本以为大家以后相安无事了，结果噩梦从此开始。她跟公公生气，搬到我家住，到现在一年半了。自从她来，我的生活全被打乱。先是把阿姨赶走，后来家里就请不了阿姨，来一个赶一个。倒是她在干家务，但说实话婆婆做家务真的不行，家里到处脏乱，我有空时看不下去一动身打扫，她马上就过来抢。在我面前的表现跟前几年判若两人，她越是这样，我越受不了。我很想让她跟公公和好，回自己家去，因为公公这一年多一直自己过，尤其在疫情期间，我很担心。但只要我表现出这个意思，她就觉得我在赶她走，真不知该如何是好？

惠杰

A:

惠杰，您好！

看到你的来信，我莫名兴奋。为什么？因为你就是女人活生生的教科书般的励志楷模！

第一，你靠自己的能力逆转了命运。

女人生一个孩子都可能面临事业受阻的危险，更何况是生三个，那很容易出现社会一直担心的女性因为生育彻底丧失职场竞争力的现象。

如果你无法重返职场，你的生活绝对会一地鸡毛，不说老公怎样，单是你势利的婆婆就会看不起你，处处挤兑你。

但你没有跌入这样的绝境，有人踩你，你不是回踩，而是努力自我壮大。你那么能吃苦，带着三个孩子拼出了事业，改变了自己的生活，也改变了别人对待你的方式。靠自己争取到生活的话语权，这比依靠任何男人都更值得骄傲。

第二，你用豁达的心态包容了生活的不如意。

虽然你没有详细去说，但我们明白，被你一语带过的创业历程和带娃艰辛，会有多么难。更为难得的是，在讲述这些往事以及婆婆的问题时，你没有丝毫怨气，态度平和，没有表达对任何人的记恨。

你客观分析婆婆的心态，虽然她给你带来了很多烦恼，但你对她依然有一份作为同性的同情与悲悯。一切都说明你是一个豁达宽容的人，有多少人离开了过去，心却永远沉浸在之前的不愉快里，时时被往事叨扰。

所以比强大更难的是接纳，那不是基于对别人的宽恕，而是对自己的解脱——你做到了。

第三，你有足够的智慧争取幸福。

赚钱是一种能力，而正确使用金钱则是一种智慧。你有这种智慧。你的事业蒸蒸日上，你却没有因此在丈夫面前变得强势，还愿意出钱帮助他度过生意上的难关，走出中年重创。

你雇司机、请保姆，用金钱帮助自己，让你可以全心全意经营事业，提升生活质量。

婆家人要钱，你秉承“能用钱解决的问题都不是问题”，在自己能力的范围内花钱买个清净。

赚钱的终极目的是为了解决生活的麻烦，你切实认识到了这一点，该舍的时候舍，该争的时候争，不小气，也不软弱。如果所有女人都能像你一样，绝大部分婚姻问题都可以得到解决。

家务事之所以麻烦，是因为无法运用单纯的是非对错来解决，这不是一场能利利索索解决的歼灭战，而是一场没完没了的贴身肉搏，等于是你既要赢，又不能把对方打死，这个尺度十分难以把握。

给你几个小建议吧：

第一，用金钱来解决生活麻烦是对的，但不能过于大方，真的愿意拿钱也要在可控的范围内。

第二，钱不露白，适当的时候要学会哭穷。

你婆婆为何敢张口就要钱，是因为知道你们有。你的大方会助长别人的贪心，而你的不低调会招致他人的嫉恨。

第三，要请走你婆婆需从外围入手。

建议你让婆婆回去，第一让老人每天给你干活也辛苦，第二像她这种性格，待在你身边，早晚都容易引爆你们的关系。但让她回去，你得动员你公公和老公来说。对你老公，你要让他认识到这么长时间分居容易破坏夫妻感情，为了他爸妈好，他妈必须回去，而不是强调你不喜欢的问题。你只有站在对方的角度阐述道理，才能让这道理变得更值得信服。

本期做客专家： 晚睡，作家、情感咨询师，喜好解读复杂情感迷局，关注女性独立与成长，著有《晚睡谈心》《帮你看清已婚男人》《你配得起更好》等作品