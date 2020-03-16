复岗复工后对工作提不起兴趣怎么办

复岗复工后，许多人会出现对工作提不起兴趣、不想开工的现象，其实这是拖延的表现。

“拖延”指的是把重要的和有时限的事情，推到其他时间去做的不好习惯。回到单位上班，生活方式与工作节奏的转变，很容易引起员工的拖延，具体表现为，对一些即将要做的事有些厌烦，这种情绪包含着一种转移注意力的冲动，让你想用一些无关紧要但快乐的事来代替，比如刷网页。同时，拖延还与时间感有关，当任务的截止日期离当下的日期看起来很远时，拖延者并不能真切的感受自己究竟还剩多少时间。有的拖延者会在截止日期快要到来的时候，才惊觉原来没有多少时间了。对未来缺乏现实感，也正是人们总是误以为“还有时间”、“总有下次”、“还有机会”的原因。拖延会造成自责、焦虑、羞愧等情绪反应，并且阻碍我们的潜能发挥。

为了克服在职场中常出现的拖延行为，我们可以考虑以下方法：

1.增强对未来的实感。

人们对于未来的时间是没有实感的。但如果换一种计时方式，可能会让人们更好地体会时间的流逝，用“天”来衡量时间，会让人觉得未来更加紧迫。因为天比星期，月或者年更短。因此，也有研究者建议用倒计日甚至是倒计钟来帮助人们更好的体会时间的流逝和任务的到来。

2.克服失败恐惧，实践“立即行动”哲学。

拖延有很多原因，比如逃避压力；害怕失败的焦虑；认为不是最好就是失败的完美主义。当然除了交税和死亡这两件事是肯定的，世界上没有那么多事是必然的，所以也没有那么多的失败。“立即行动”哲学，就是以合理的方式、合理的时间去做合理的事情，拒绝那些拖拉冲动，找出容易做的事立即行动。

3.挑出最重要的事情。

一般来说事情都是由最重要的几个因素决定的，把这些因素挑出来，你的决策既快速又有效。比如你可以用紧急、重要维度的矩阵把你要做的工作事务进行一个排序。同时，你也可以为每一个小任务的完成设定小奖赏。人们对于任务的抗拒会影响实际的执行力，所以，拖延的人们可以分解任务，并且在每完成一个小任务后给自己一个小小的奖赏。但这个奖赏也必须要分清楚，是不是对自己已完成的成就的过度满足。

4.在改掉“拖延”这一坏习惯时，还需要警惕“去他的效应”。

研究表明，当你试图打破一个习惯却受阻时，失望的情绪会引发一种“去他的”态度，让你重新回到坏习惯，并且感到安慰。这种态度被科学家们称为“去他的效应”（what-the-hell effect）。心理学家认为，“去他的”效应具有破坏力，“去他的”态度会让你有一种出路，允许任何你想要改变的行为退回到原点。一旦陷入这种想法中，你就更有可能放弃自己的“战拖”目标，甚至拖延得更加严重。 （作者：高文斌 唐义诚，单位：中国心理学会心理学普及工作委员会）