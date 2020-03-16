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健康生活习惯小贴士

2020年03月16日08:51 来源：人民网－人民日报海外版

提高睡眠质量

良好的睡眠可以让身体得到充分休息，增强肌肉质量。如何拥有好的睡眠呢？第一，睡前30分钟关掉电子产品；第二，房间光线保持昏暗；第三，确保睡眠时间每天达到7-8小时。 

随时伸展活动

久坐、少动及不良的姿势都会让我们肢体僵硬。平时注意体态，尽量避免驼背。若一定要久坐，每30分钟站起来休息一下。每天健身后用泡沫轴进行放松，每晚花20分钟对身体进行按摩放松，可以睡得更好。也可以进行一些瑜伽动作的训练，更有助于身体放松。

多吃蔬菜水果

根据调查，多吃蔬菜水果的人，可以减轻癌症与心脏病的风险。把蔬果放在最容易看到、随手就可以拿到的地方，提醒自己多吃蔬果，也可以把蔬果切丁，当做点心，代替那些会令你发胖的饼干、零食。

每日运动30分钟

许多研究都指出，每天运动30分钟就有好处，包括预防心脏病、糖尿病、骨质疏松、肥胖、忧郁症等，甚至有研究指出，运动可以让人感到快乐，增强自信心。如果你很久没有运动，可以从走路运动开始，走路是最简单、最省钱的心肺功能训练，每天快走20～30分钟，持续走下去，一定能感受到许多好处。

杜绝“病经手入”

手在很多疾病的传播中发挥着极为重要的传播媒介作用，沾染细菌与病毒的手接触口腔及鼻子周围的皮肤，都可以经手的传送作用而造成感染与传播，“病经手入”并非夸大其辞。因此，勤洗手也就显得格外重要了。

适当晒太阳

阳光是一种天然的兴奋剂。最好的提神方法是在晨曦中做30分钟的散步或慢跑。因为这可以使身体贮存大量的维生素D，有助于维护骨骼和牙齿的强健。太阳下还是很好的物理消毒场所。

擦一擦手机

日常生活中我们与手机的关系过于亲密。当手机与多种细菌接触后，再用它通话，这时鼻子、嘴巴和眼睛就成为病菌进入人体的直接入口。微生物学家建议每周至少用含有消毒液的纸巾擦拭手机一次。

隔着纸巾摸把手

公共卫生间的马桶坐垫并不是细菌最多的地方。美国佛罗里达大学的研究者发现：公共洗手间的水龙头、皂液器和门把手上的细菌其实是最多的。建议提前准备好纸巾，垫着再摸把手等处。

经常清洗手提包

手提包会跟你到各种地方，会放在办公桌、餐桌上；带回家后可能又会放在沙发厨房台面或床上。所以要定期用消毒液擦洗手提包表面，消除病菌，或及时清洗手提包。

（本报记者  姜忠奇整理）

(责编：李轶群、许晓华)


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