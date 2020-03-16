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中国抗疫物资运抵意比两国

2020年03月16日08:51 来源：人民网－人民日报海外版

据新华社罗马3月14日电  （记者陈占杰）据中国驻米兰总领馆14日消息，在意方和在意侨界大力配合下，由浙江省筹措的26.4吨防疫物资13日运抵意大利北方城市都灵。中国驻米兰总领事宋雪峰14日前往都灵协调交接。

中国发生新冠肺炎疫情以来，意各界纷纷伸出援手，旅意侨胞以各种方式支援家乡抗疫。近期，新冠肺炎疫情在意快速蔓延，意大利医疗防护物资告急，急需各方支援。中国政府、社会、企业及旅意侨胞克服困难，向意提供支持和援助。

据新华社比利时列日3月13日电  （记者潘革平、李骥志）一架自中国杭州起飞、载有中国援助欧洲抗疫物资的货机13日晚降落在比利时最大的货运机场——列日机场。

作为马云公益基金会、阿里巴巴公益基金会捐赠欧洲的第一批抗疫物资，它们将在这里快速通关后，运往当前欧洲新冠肺炎疫情最为严重的国家意大利。

负责此次跨境物流的世界电子贸易平台秘书处代表陈天强说，两个公益基金会在短时间内筹集了口罩和病毒检测试剂盒等物资，捐赠给意大利、西班牙、比利时等疫情比较严重的欧洲国家。

(责编：李轶群、许晓华)


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