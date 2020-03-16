武汉东西湖区 让鱼儿“游”上餐桌

人民网武汉3月15日电 （记者贺广华、侯琳良、付文）社区封闭管理，湖北省武汉市怎样给市民餐桌送上新鲜活鱼？3月14日清晨，记者前往素有武汉市“菜篮子”之称的东西湖区，一探究竟。

东西湖区柏泉街道西湖二大队，一口占地20多亩的鱼塘前，合作社社员正忙着把渔网往岸边拖。渔网合拢，活蹦乱跳的鱼儿，不时跃出水面。

按种类挑选装筐、过秤，大半个钟头，一筐筐鳊鱼、白鲢、鲫鱼，被装进水产运输氧罐车。养殖户张双清说：“这一车足有5000斤。该投放新鱼苗了，卖掉这些存塘鱼，心里踏实了。”站在一旁张罗的合作社负责人张满荣接过话茬：“为了保障食品安全，先得取样送检，检测合格才能下塘捕捞。”

柏泉街道党工委书记殷向东介绍，从3月4日起，东西湖区尝试推出鲜鱼套餐，社区网格员负责收集需求信息、统一报送，街道汇总后交给合作社安排捕鱼、包装和配送。

装车完毕，水产氧罐车出发前往城区。半个小时后，在电犁社区鑫城宜居小区广场，“红马甲”们已经在此等候。把活鱼捞出来，按套餐过秤装袋，核对订单信息，“红马甲”再配送上门。

“特殊时期，不得哄抬物价、不得缺斤短两、不得以次充好、不得强制捆绑销售。”东西湖区委书记杨泽发说，目前全区商品鱼存塘总量近5000吨，17家水产养殖企业、合作社每天可向全市150多个小区供应鲜鱼近50吨。

《 人民日报 》（ 2020年03月16日 01 版）