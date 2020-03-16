全国出入境窗口服务有序恢复

人民网北京3月14日电 （记者张璁）根据国家移民管理局通报，自2月27日推出支持相关行业、企业复工复产和服务促进稳就业、稳外资、稳外贸10项出入境政策调整措施以来，全国出入境窗口服务正逐渐有序恢复。截至日前，全国3250个县级以上公安出入境窗口已有2836个恢复窗口服务，占比增长至87%。

截至3月11日，全国公安出入境管理部门共为中外人员提供出入境证件网上申请服务1.1万余人次；为因企业复工复产需出入境人员优先办理审批出入境证件5100余人次；全国边检机关免予收取4600余架次国际航班纸质申报单据，7800余艘次国际航行船舶实现到港即可作业，在陆地边境口岸设置62条专用通道，为跨境运输抗疫物资、国际进出口商品和鲜活农产品的车辆提供通关便利，有效服务促进经济社会发展，助力企业复工复产。

《 人民日报 》（ 2020年03月15日 02 版）