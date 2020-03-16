复工复产包机航班超530班

人民网北京3月14日电 （记者赵展慧）近日，中国民航局在例行发布会上表示，截至3月10日，各航空公司已在现有定期航班的基础上，专门安排复工复产包机航班超过530班，保障超过2.8万人次复工复产人员出行。

各地复工复产有序开展，为更好满足返程客流需求，民航局及时出台相关政策，支持各航空公司恢复生产。3月2日—8日国内航班量环比上升16%，恢复到正常水平的40%左右，涉及客运航班主要集中在西南、西北等劳务输出地到长三角、珠三角等地。其中，深圳、成都、重庆等机场航班量恢复到正常水平的60%以上。

目前，民航重大工程正在逐步复工。截至3月11日，81个机场项目中，成都新机场、青岛新机场、贵阳机场扩建等50个项目已复工，复工率达61.7%。其中，30个国家重大机场建设项目复工率达76.6%。未复工项目中，12个是受疫情影响，19个为寒冷地区，尚未具备复工条件。2月下旬，民航局建立调度机制，及时了解项目推进情况和存在困难并积极予以协调，推动提高重大项目复工率和复工面。

2月，全国民航共完成运输总周转量25.2亿吨公里，同比下降73.9%。旅客运输量834万人次，同比下降84.5%。民航企业面临较大经营压力。为积极应对新冠肺炎疫情对民航业的影响，民航局会同国家有关部门出台了一揽子优惠政策，包括免征航空公司应缴纳的民航发展基金，降低部分政府管理的机场、空管、航油收费标准等。

《 人民日报 》（ 2020年03月15日 02 版）