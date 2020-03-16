基层是联防联控、群防群治的第一线，广大基层干部坚守岗位、日夜值守，担子重、压力大。本期大家谈，我们选登三篇读者来稿，从不同角度助力织密织牢基层防线，为基层党员干部加油鼓劲。

——编 者

守住阻击战的后方

吴 燕

我是一名教师，丈夫是一名基层公务员。因为疫情，大年初一这天他决定要去百公里外的单位上班。我尊重他的决定，既然选择了一项事业，就应该履职尽责，我独自在家照看两个年幼的孩子。没过多久，很多人陆续返岗，奋战在疫情防控各条战线，我甚至有一些自豪，丈夫冲在了前面。

春节假期延长了，我原以为他能回来休息几天，没想到他却回复，“疫情拐点未至，我还不能歇。”深夜他又问了句，“家里还有菜吗？我很担心你们。”眼泪偷偷地流，我却不敢告诉他，孩子生病了。疫情防控是一场人民战争。我们不是医生，上不了最前线。丈夫守在疫情防控阻击战的前方，我也要尽己所能守住他的后方。

不只是我们自己，社区的广播宣传车早晚出没，小区外墙上一夜间出现了许多标语，一些熟悉的面孔成了社区志愿者，身边的每个人都在为疫情防控努力着、辛劳着。前方冲锋陷阵，后方坚强保障，一家人定能早日团圆，我们定能战胜疫情。

隔离病毒不隔离爱

马凤仙

因为一时大意，我成了当地第一例新冠肺炎患者的密切接触者。按照医院和社区的要求，我需要居家隔离观察14天。于我而言，这段隔离观察期是一段特殊的心路历程，也是近距离了解基层治理的过程。

刚接到通知的时候，内心是不安的。无论是单位还是社区，都在各个方面提供帮助。足不出户，物业人员每天到家门口消毒，取走垃圾袋；医生每天按时来量体温，询问身体状况，及时给我搭配预防的药剂；单位疫情防控小组的同事每天关注我的体温变化，上门送必备物品，进行暖心的疏导。我不仅感受到基层治理的温度，也感受到无微不至的关怀。

隔离病毒不隔离爱。我渐渐平息了心中的不安。静心在家配合隔离观察，是对一线医护人员、防控人员、科研人员以及身边所有人最好的回报。不给他们添麻烦，也是此时此刻我对社会做的微小贡献。互相体谅，相互支持，每个人才能健康平安。

用心用力完成防控任务

庄永明

一大早去村里的一处检查站参与疫情防控工作，感触颇深。一天下来，近千辆汽车的驾驶员及乘坐人员都要测体温、做登记，8个人的基层小团队压力不小。尽管带了茶杯，但直到傍晚才喝上一口。

防控一线，也是为民一线。检查期间，一位村民开车送孩子去机场，询问今天高速是否通畅、返程是否顺利；一个外地小伙子来找工作，打听哪里有可以打工的地方。对这些问题，我们做出了悉心解答，但也有一些没有给出满意答复，这也提醒我们反思总结工作、不断改进。只有更加用心用力、深入务实，才能完成好防控任务，让党放心、让人民群众满意。

疫情当前，有人不得不出门，如何加强交通引导，解答好“出得去、回得来”的问题？遇到外地人求助，如何及时提供帮助、做好基本保障？非常时期需要非常举措，也需要付出非常努力、非常关爱，从而确保防控安全与满足群众生活需求两不误。

《 人民日报 》（ 2020年03月16日 05 版）