争当美德传承者践行者

经过艰苦努力，湖北和武汉疫情防控形势发生积极向好变化，取得阶段性重要成果。在这场严峻斗争中，人民解放军、中央和国家部委、各省区市鼎力相助、火线驰援。全国各地的医疗队伍全力支援湖北，340多支医疗队、4万多名医务人员先后参加战疫，其中重症医学科、感染科、呼吸科等专业人员超过15000人；宝贵的防疫物资源源不断地送来，社会各界纷纷对疫情最严重的湖北和武汉捐款捐物，携手共克时艰。截至3月8日，湖北省累计接收社会捐赠资金超过137亿元，物资超过9907万件。

一方有难、八方支援。火线在哪里，人间大爱就在哪里迸发；困难在哪里，援助力量就在哪里汇集。疫情发生以来，习近平总书记亲自指挥、亲自部署，展现出强烈的人民情怀。中共中央政治局常委会多次进行专题研究，党中央统一指挥、统一协调、统一调度。广大人民群众团结一心、守望相助，打响了疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，全国形成了全面动员、全面部署、全面加强疫情防控工作的局面。面对肆虐的疫情，政治美德与公众美德巍然屹立，个人品德、家庭美德、职业道德、社会公德不断迸发，凝聚起战胜疫情的决心和信心。

前进路上，难免会遇到曲曲折折，但危难时刻的道德光辉，总能给人以精神慰藉、胜利希望。武汉“90后”餐饮店经营者邱贝文和丈夫，手机24小时开机，时刻做好准备为医护人员送餐，“觉得有种使命感”……正像是一团火点燃另一团火、一束光簇拥另一束光，美德的行动，总是具有影响深远的传播力、动人心魄的震撼力。从医护人员坚守到党员干部奉献，从群众献爱心到志愿者忘我付出，在抗击新冠肺炎疫情的过程中，无数“最美人物”脱颖而出，把爱心、善意化为一个个细致的行动、一件件具体的实事，守护着人民健康和万家灯火，也守护着全社会的精神脊梁、道德高地。

“你的心，我的心，万众一心；你的力，我的力，千钧之力。”亿万人行动起来，争当美德的传承者、践行者，我们的社会就能风雨同舟，我们的国家就能风雨无阻。有这样两个让人动容的场景：在贵州省凤冈县高速公路收费站卡点，一位热心司机为执勤民警留下两包口罩后匆匆离去；在一列动车上，乘警霍恩堂巡查车厢时发现一名没买到口罩的大娘用衣服捂着嘴，便拿出自己的备用口罩替她戴好。疫情面前赠送、分享防疫用品，折射出人性的道德高光。“安全距离可以有，人间温暖不能无。”团结就是力量，互助就有信心。捧出爱心，守望相助，互相扶持，互相激励，美德会播撒进更多人的内心，凝聚成战胜疫情的强大力量。

病毒无情，人间有爱。无数人冲锋在前、奋勇担当，全社会友爱互助、互相扶持。让美德高扬起来，同舟共济、众志成城，我们一定能彻底战胜疫情，携手并肩踏上更加美好的征程。

《 人民日报 》（ 2020年03月16日 04 版）