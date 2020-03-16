今年永定河生态补水全面启动

人民网北京3月15日电 （记者王浩、贺勇）“放水！”一声令下，水库闸门缓缓抬升，激流喷薄而出，向桑干河奔腾而去，终点是官厅水库。3月15日，位于永定河上游的山西册田水库开闸放水，标志着今年永定河生态补水集中输水正式开始。

今年黄河水再度“牵手”永定河。根据水利部海河水利委员会的调度方案，永定河春季补水计划从万家寨引黄工程调水1.2亿立方米，山西册田水库、河北张家口洋河水库和友谊水库向下游开闸放水，补水量累计将达1.75亿立方米，引黄水量和补水规模为历年同期之最。春季补水将持续到6月底。预计到今年底，永定河有望通水到北京大兴国际机场，实现永定河综合治理首个阶段性目标。

今年永定河春季补水预计入官厅水库水量共计约9010万立方米。官厅水库目前蓄水量5.38亿立方米，经过本次调水后，预计蓄水量可达到6.4亿立方米。

永定河是北京的母亲河，全长747公里，是贯穿京津冀晋蒙的生态大动脉。上世纪60年代以来，由于水资源过度开发等因素，下游平原河道逐渐干涸断流。“作为京津冀区域重要水源涵养区，串联京津冀地区的生态大动脉，永定河综合治理与生态修复势在必行。”水利部海河水利委员会有关负责人介绍。

生态补水为永定河复流发挥了重要作用。2019年永定河生态补水3.45亿立方米，300天以上不断流的通水河段达513公里，与2006年至2011年河道情况相比，增加了367公里，增幅达49%。永定河山峡段40年来首次实现了不断流。

河流水生态环境得到明显改善。截至目前，东榆林水库、册田水库等关键工程水质由Ⅴ类恢复至Ⅳ类，官厅水库入库断面部分时段水质恢复至Ⅲ类。

地下水位止跌回升。去年以来，永定河沿线河道周边地下水位整体上都有不同幅度回升，北京山峡段地下水位上升明显，门头沟区部分泉眼停喷30年后已开始复涌。

《 人民日报 》（ 2020年03月16日 14 版）