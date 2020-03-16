在加强基层治理中践行初心使命

基层是社会治理的基础。在抗击新冠肺炎疫情斗争中，广大基层党员、干部贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示精神和党中央决策部署，广泛发动群众，构筑起防控疫情的坚强堡垒。习近平总书记指出，“要以疫情防控工作成效来检验和拓展‘不忘初心、牢记使命’主题教育成果，发挥基层党组织政治引领作用和党员先锋模范作用”“要着力完善城市治理体系和城乡基层治理体系”。广大基层党员、干部要把初心落在行动上、把使命担在肩膀上，在处理急难险重任务中磨练意志品质、提升治理能力，不断夯实社会治理的基础。

在推进国家治理体系和治理能力现代化进程中，基层治理的重要性日益凸显。基层治理是否有效，事关国家治理和社会治理的成效，事关人民群众切身利益的实现和维护，事关党的执政基础的巩固。习近平总书记指出，“基础非常重要，基础不牢、地动山摇”“做好基层基础工作十分重要”。党员、干部做好基层治理工作，必须站稳立场、把准方向，深刻理解基层治理服务人民群众的本质，明确基层治理的定位。基层是人民群众生产生活的场所，是党和政府联系、服务群众的“最后一公里”，基层治理要围绕联系、服务群众展开。对基层党员、干部而言，在加强基层治理中践行初心和使命，要常怀为民之心，以实际行动服务人民群众。新冠肺炎疫情严重威胁人民群众的生命安全和身体健康。为打赢疫情防控阻击战，广大基层党员、干部把责任扛在肩上，既做好疫情监测、排查、预警、防控工作，构筑抵御疫情的严密防线；又当好群众的贴心人，疏导情绪、增强信心，帮助群众解决日常生活、复工复产等方面的实际困难和问题，发挥了重要作用。

在加强基层治理中践行初心和使命，要立足一个“干”字。求真务实是我们党一贯倡导的优良作风。基层事务点多面广、复杂繁重，基层党员、干部尤其要坚持实干真干，把初心和使命化为埋头苦干、真抓实干的自觉行动，在平凡岗位上创造不平凡业绩。在抗击新冠肺炎疫情斗争中，防疫检查、上门排查、保障隔离群众生活、组织复工人员返岗、服务复工企业正常生产等等，都需要基层党员、干部以“干”字为先，扎扎实实落实落细各环节、各方面工作，积极回应群众关切，及时解决群众所急所忧所思所盼。

国家治理、社会治理是一个系统工程，基层既是基础单元，又是充满活力和创造力的部分，许多鲜活经验、重要创造都来自基层。在加强基层治理中践行初心和使命，不仅需要实干笃行，还需要锐意进取、开拓创新。基层党员、干部要勇于探索、大胆创新，充分汲取人民群众的智慧和力量，针对具体情况、具体问题，因地制宜、顺势而为，不断探索解决问题的新办法、找到达成目标的新途径。在这次抗击新冠肺炎疫情的斗争中，不少社区、街道、村镇探索出一系列有效办法落实联防联控、群防群治要求，采取很多务实、贴心、到位的举措保障企事业单位复工复产，不仅为打赢疫情防控阻击战作出了贡献，而且为完善疫情防控体制机制、完善国家应急管理体系积累了经验。事实证明，基层治理大有可为。广大基层党员、干部只要积极主动作为，就能为推进国家治理体系和治理能力现代化贡献智慧和力量。

（作者单位：东北林业大学）

《 人民日报 》（ 2020年03月16日 09 版）