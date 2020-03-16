核心阅读

保护生态环境，防范自然灾害……疫情防控期间，一线工作人员兢兢业业，坚守岗位。

在北京，海淀区园林绿化局工作人员用无人机进行日常监测，在迁徙季为候鸟提供严密保护；在湖南茶陵县龙潭水库，工人们正加紧修复水毁工程，为即将到来的汛期做准备；在西藏，拉萨海关所属吉隆海关的关员们在边境巡查，开展沙漠蝗虫监测。为了家园更美，他们在用心守护。

护鸟类，用上了无人机

讲述人：北京市海淀区园林绿化局林政资源科科长朱禄

咕咕、啾啾……清脆的鸟鸣，唤醒了沉睡一冬的山谷，西山一天天热闹起来了。

往年这时，我和同事都格外忙碌。我是北京市海淀区园林绿化局林政资源科科长，每天都要开车60多公里去西山的观测点，然后徒步巡查野生动物的安全情况。西山地势险峻、弯道多，崎岖难行。

西山多鸟。每到春季，大量候鸟从澳大利亚、新西兰和东南亚、西太平洋群岛等地开始北上，途经我国东部，直至抵达俄罗斯远东和美国阿拉斯加地区。万里征途中，许多鸟类会在西山落脚歇息，其中不乏大鸨、黑鹳、金雕、丹顶鹤等国家重点保护动物。盗猎者闻风而来，一些人在林中布下粘网、架设猎捕夹。

刚刚过去的冬天，北京雨雪不断，山路格外湿滑，开车险象环生，徒步无法进入深山。可是正是迁徙季节，鸟类监测等不得。怎么办？“能不能用无人机来巡查？”北京天枢通达科技有限公司总经理夏传猛向我们伸出了援手。

一拍即合。2月6日，凌晨4点刚过，山谷一片黢黑，无人机第一次上岗。“鸟儿吃食早，盗猎的人来得更早。”机长徐浩操纵着遥控器，一架黑色的旋翼无人机快速升空，很快上升到近百米的空中，并向四周飞旋而去。

无人机的“眼睛”是球形双镜头吊舱，可以360度旋转、30倍变焦。白天利用可见光，晚上依靠热成像技术，吊舱可以实时拍摄图像，同步传送到海淀区森林防火指挥中心。“在夜晚，人和动物的体温明显高于自然界的其他物体。”天枢通达科技有限公司副总经理张博解释说，“在热成像镜头下，温度越高的拍摄对象在图像上亮度也越高，这样我们就很容易在黑夜中把人、动物与环境区分开来，在白天也能识破伪装。”

工作人员先期对保护区的动物进行热成像数据特征采集，据此可以判定图像中的物体。“通常小鸟在图像上是一个个小点，人则是比较大的光斑。”一旦图像中出现可疑人员的行踪，无人机立即转为悬停模式，仔细加以甄别。通过无人机的喊话器，工作人员可以及时劝疑似盗猎者离开。如果对方不听劝阻，海淀区四季青镇无人机森林防火指挥中心立即通知森林警察，通过无人机精准定位去现场执法。

2月6日以来，每天至少3架次、飞行30多公里，无人机守护着西山鸟儿的安全。在张博的工作现场，总有好奇的村民四处打量，“这玩意儿厉害，可不能上山逮鸟了！”

据了解，现在人防加技防，野生动物的保护力度在加大，公众的生态保护意识也提高了！

监控鸟类情况的同时，天枢通达科技有限公司也没有放松防疫，他们每天对无人机和车辆早晚消毒，工作人员测两次体温，注意戴口罩。西山的4个入口也做到逢车必检、凭通行证进出，对来往人员逐一测体温、实名登记。

本报记者 施 芳整理

严监测，防沙漠蝗入侵

讲述人：拉萨海关所属吉隆海关监管三科关员武欢

我叫武欢，今年30岁，在拉萨海关所属吉隆海关工作5年了。

近期，巴基斯坦和印度等国沙漠蝗虫灾害持续暴发。作为在边境一线工作的海关关员，我和同事开始了每周两次的监测工作，目前尚未发现沙漠蝗虫入侵。我们的主要工作是每周提供准确的监测结果，为严防沙漠蝗虫提供第一手资料。

3月11日10点左右，我们从日喀则市吉隆县吉隆镇驱车前往国门热索桥附近的热索村。到达热索村后，我和同事戴上口罩、提着装备开始了徒步监测和观察。根据作业指引的要求，我们必须做好个人防护。我们捕获的蝗虫要放在特制的瓶子里处理，以保持形态的完整，便于制作标本。但瓶中处理样本所用的药品，过量吸入会对身体产生危害，所以，我和同事必须小心地戴好口罩。一次监测，要花5到6个小时，必须谨慎细心。

从2月开始，拉萨海关就对樟木、亚东、吉隆、普兰等西藏边境陆路口岸周边进行监测，并加强对入境货物和运输工具的检疫工作。多渠道、多方面收集沙漠蝗虫相关信息，分析研究境外蝗灾疫情传播速度和所经线路。防控疫情、防蝗虫，这些都是我们的职责所在。为了更多人的安全，我们必须做好自己的工作。

据西藏林业和草原局草原管理处介绍，西藏已启用7个国家级中心测报点和24个省级测报点用于草原有害生物监测预警，并下发相关通知，要求各地市林草部门，特别是边境一线县、乡、村加强防范。与此同时，从2020年草原生态修复治理补助资金中统筹整合资金2187万元人民币，用于2020年全区草原蝗虫防治药剂、设备（包括器械、防护等）的采购和储备。此外，西藏自治区生物灾害防治应急指挥部办公室还印发了《西藏自治区草原蝗虫灾害防治应急预案》，明确了防控目标、工作原则和保障措施，以及各种响应级别指标和相应的对策措施，并合理划分了各个部门的责任与任务。

本报记者 琼达卓嘎整理

迎汛期，让大坝更结实

讲述人：湖南省株洲市茶陵县水利局水利工程建设管理中心负责人李晚新

寂静的山岭里，机器轰鸣、焊花飞溅，满载土石料的卡车鱼贯而入。工期临近，工人们在工地上昼夜奋战，全力冲刺。

我叫李晚新，今年54岁，在湖南省株洲市茶陵县水利局水利工程建设管理中心工作，是一名30年的水利“老兵”。汛情不等人，作为龙潭水库水毁修复工程的负责人，我正带着大伙儿趁晴好天气抢工期，争取3月底前完成建设。

龙潭水库位于茶陵县界首镇朱岭村。水库库容11万立方米，承担着600多亩土地的灌溉重任。这里翠峰环抱、碧波千顷，一派恬静风光。但随着汛期来临，一旦发生超标准洪水，就会威胁水库安全。库区四周山高谷深，遇到暴雨天气，来水汇集又快又急，洪水形成时间短，给防汛工作带来不少挑战。

去年7月6日到8日，茶陵县36小时累计降雨近400毫米，洪水高强度的冲击，让水库大坝的坝坡土体超饱和，大坝左端出现了一个深5米、宽6米的决口。洪水裹挟着泥石奔涌而下，朱岭村的积水淹过膝盖。幸好水利部门提早预判，及时启动应急响应，组织了周边群众安全转移。

把大坝修建得结结实实的，才能安全度汛。大坝是防汛的“铜墙铁壁”，但在洪水的冲击中，难免会出现磕碰和磨损。每年汛前，我们都要对防洪工程进行全面体检，发现问题，及时修复。最近这一段时间，我们就是忙着为龙潭水库大坝“强筋健骨”，把去年的“伤口”治好，让水库“健健康康”迎汛期。

2月20日，工程复工了。一系列繁重的建设任务摆在面前：清除大坝原来松散的填土，更换成更结实的土料；重建一条溢洪道，让水库排洪更顺畅；还要更换闸门、修上坝公路……汛期就快来了，留给我们的时间并不多。

说干就干，2台挖掘机同时挥舞铁臂，每天6辆卡车运输大坝填筑土料，施工人员连续10多天吃住在工地上。大家铆足劲，卡着点推进，就是为了把失去的时间夺回来！现在县水利部门正全力推进354处水毁工程修复，确保主汛期之前全部修好。

疫情防控期间，我们协同监理、施工等单位，对工地设施封闭管理。员工每天都要测量体温，吃饭采用分餐制，宿舍、工地和机械设备定时消毒，疫情防控这条战线可不能松懈。

水库一直都是防汛重点。我们国家有近10万座水库，其中大部分建设时间早，建设标准低，一些小型水库还长期无人管理。这些都是防汛隐患点。就拿龙潭水库来说，这座小（2）型水库建于上世纪70年代，遇到过多次洪水考验。若是水毁工程修复不及时，会给防汛带来大麻烦，水库功能也会受影响。以前，龙潭水库有短板，不敢多蓄水，曾经在一些干旱年份，周边农田都“喝不够”。这些年，国家加大投入力度，保障水毁工程建设，给防汛添了底气。水利部门也加强了水库监管，比如在汛期，水库规定蓄多少水，我们就蓄多少水；日常管理安排3个责任人，有人负责每天巡查，有人负责技术指导，有人负责行政管理。可以说，这些举措为水库安全度汛架设了多重安全网。

一到汛期，雨下得越紧，心就揪得越紧，这是不少水利人的亲身体会。近期，我们既要做好疫情防控，也要扎扎实实修好水毁工程，有序做好各项备汛防汛工作。用我们的尽心换群众的安心，值得！

本报记者 王 浩整理

《 人民日报 》（ 2020年03月16日 14 版）