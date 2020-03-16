居家隔离别摸黑玩手机，小心诱发急性青光眼

防疫期间，居家隔离，除了吃饭睡觉，玩手机、电脑等电子设备也成为居家必备项目：刷短视频、打游戏、熬夜追剧等等，就连一些小学生也要用手机、电脑学习课程。

“虽然手机、电脑等智能产品给我们生活学习带来了极大的便利，丰富了我们的娱乐方式，但是也要坚持适度原则，尤其是关灯玩手机更加不可取。值“世界青光眼周”之际， 首都医科大学附属北京康复医院头颈康复中心主任、眼科主任王霞提醒。

摸黑玩手机或导致失明

“摸黑玩手机会导致青光眼，甚至失明。这绝非危言耸听。”首都医科大学附属北京康复医院头颈康复中心眼科医师刘力苇道，在昏暗的光线下用眼，会造成瞳孔长时间散大，堵塞眼内液体循环流通，导致眼压升高，青光眼急性发作，持续的高眼压可给眼球各部分组织和视功能带来损害，造成视力下降、视神经损伤和视野缩小，如果不及时治疗，甚至可能导致失明。

哪些人群具有“青光眼体质”呢？刘力苇表示，有4类人群更易患上青光眼。

一是脾气暴躁的人。一些人常常保持暴躁的情绪，那么情绪不稳定往往会导致眼压不稳定，长此以往便会诱发青光眼的形成。二是40岁以上的女性。由于40岁左右的女性逐渐步入更年期，因此情绪上出现多变，而这些都是“青光眼体质”的表现，情绪变化幅度太大，容易导致眼压急剧升高，诱发急性青光眼。三是过度用眼者。眼睛跟大脑一样每天需要休息，然而，上班面对电脑，下班玩手机，这样的用眼习惯会导致眼睛过度疲劳，从而导致青光眼找上门。四是高度近视患者。高度近视因为近视性眼球的扩大和视乳头的伸展，导致了筛板和视乳头旁巩膜的薄化，高眼压压迫视神经，导致视神经逐步萎缩，视野随之逐渐丧失致盲。

说到青光眼的具体症状，王霞指出，除了眼睛胀痛、眼压升高，青光眼患者还伴有其他症状。如恶心呕吐，眼疼眼胀；视野变窄，视力减退；虹视，即看灯光时在其周围出现七色的彩圈或晕轮，类似夏天雨过天晴后空中的彩虹。

两位专家表示，摸黑玩手机对青少年的眼睛危害尤其巨大，黑暗中近距离看屏幕，眼睛眨动得少，很容易产生视疲劳，青少年的视力还在发育中，长期以往，很容易加重近视、散光等屈光不正问题。

简单动作可自测眼压

疫情期间，如果出现眼睛胀痛，在身边没有眼压计的情况下，怎样判断眼压是否增高了呢？王霞展示了一个小方法：“指测法”——一个简单的动作可以自测你离青光眼有多远。

“指测法”即用两根手指，只需两步，就能自测眼压究竟有没有过高。当闭上眼睛，用食指轻轻触碰眼球时，感觉一下眼球波动感：如果跟嘴唇一样的软度，那么眼压就是正常的；如果跟鼻尖一样的硬度的话，那么眼压已经呈轻到中度升高趋势了； 如果碰起来像额头那么硬的话，那么眼压就已经很高了。通过这个自测的小方法，可以粗略地判断眼压到底正不正常。当然，如果感到明显不适，还是需要看医生。

还需要提醒的是，人的眼压并不是一个恒定不变的数值。一天中不同的时间不完全相同。不能单凭一次眼压测量值就判断病情或确定诊断。

如不幸患上青光眼，日常生活中应注意什么？

王霞指出，青光眼是一种终身性疾病，特殊时期，要保持良好的心态和稳定的情绪，精神压力大，思虑过多，生闷气或大发脾气，均易发生急性青光眼。

“不要过度用眼，要避免在黑暗中过度用眼看一个光亮点。”在刘力苇看来，平时看手机时最好调整手机屏幕的对比度，使亮度和色泽尽量柔和。有可能的话应在房间开一盏低亮度的背景照明灯，缓和一下屏幕和背景环境间亮度的差距。而且持续看手机时间尽量不要超过20分钟，要有意识的眨眼，注意给眼睛“减负”。

此外，对于青光眼患者来讲，喝水也是个大学问。要避免一次性大量饮水，水要少量分次喝，晚间尽量减少饮水量，防止诱发青光眼。

两位专家建议，对于急性青光眼患者，在做好自我防护良好的情况下，需要及时到眼科就诊，降低眼压，以防视功能损伤。对于已经明确诊断的原发性开角型青光眼，患者需按时用药，疫情期间可实行网络问诊，择期医院就诊。

需要注意的是，新冠病毒可感染眼部结膜，进而可能引起肺部感染，青光眼患者特别是需要长期点用药物的患者需要严格注意手卫生。（实习记者 于紫月）