农发行：脱贫攻坚目标任务不减 今年扶贫贷款投放2800亿元

人民网北京3月15日电 （许晓华）15日，国务院联防联控机制就发挥再贷款再贴现政策作用支持疫情防控和复工复产工作情况举行发布会。会上，中国农业发展银行执行董事、副行长林立表示，今年是脱贫攻坚决战决胜之年，突如其来的疫情给脱贫攻坚带来了挑战。打赢脱贫攻坚战进入倒计时，时间紧、任务重、要求高，必须做到防疫脱贫两不误。农发行将继续发挥金融服务脱贫攻坚先锋主力模范作用，重点做好四方面工作。

林立介绍，一是目标任务不减。明确全年扶贫贷款投放2800亿元，产业扶贫贷款投放占比50%以上，层层压实责任。截至3月14日，已投放扶贫贷款745亿元，重点支持了贫困地区扶贫龙头企业复工复产、扶贫重点项目开工建设等。目前全行扶贫贷款余额14265亿元。在52个未摘帽贫困县扶贫贷款余额330亿元，在“三区三州”等深度贫困地区扶贫贷款余额2611亿元。

二是出台特惠政策。总行把决战脱贫攻坚作为全行复工复产绿色通道十大重点领域之首予以大力支持。对受疫情影响较大的贫困地区以及52个未摘帽贫困县，在原有扶持政策基础上，再明确10条特殊支持政策，主要包括放宽准入条件、调整担保要求、简化办贷流程、加大资源配置倾斜、展期续贷支持扶贫项目正常实施、全部减免五大类46项服务收费等方面的内容，帮助扶贫企业度过难关。

三是做好定点扶贫。对于已脱贫的定点扶贫县，脱贫不脱支持，着力巩固脱贫成果。重点加大产业扶贫力度，大力支持易地扶贫搬迁后续发展，积极支持基础设施和公共服务补短板，促进全面脱贫与乡村振兴有效衔接。今年还将集聚优惠资源，全力支持广西隆林县如期实现脱贫出列。

四是做实挂牌督战。所有总行领导分片包干，职能部门和省分支行齐上阵，紧盯52个未摘帽贫困县和“三区三州”等深度贫困地区，明确挂牌督战目标、督战范围、督战分工、督战内容、督战方式以及督战要求，积极配合地方政府，确保完成脱贫攻坚任务。