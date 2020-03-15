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银保监会：鼓励银行加大贸易融资 支持稳外贸

2020年03月15日16:26 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月15日电 （许晓华）15日，国务院联防联控机制就发挥再贷款再贴现政策作用支持疫情防控和复工复产工作情况举行发布会。会上，中国银保监会政策研究局一级巡视员叶燕斐在回答记者提问时表示，目前外贸确实面临一些困难，因为全球疫情还没有遏制住。对此，中国银保监会主要采取了四个方面的措施稳外贸。

叶燕斐介绍，一是鼓励银行加大贸易融资，特别是通过保单来进行融资，来支持稳外贸。

二是督促和引导金融机构特别是银行机构适当扩大分支机构外贸业务方面的授权，以便更好的支持外贸企业融资和满足其他金融服务需求。

三是对确实遇到困难的外贸小微企业，可以在还本付息方面做延期安排，确保资金链不断，能够继续开展外贸业务。

四是督促基层机构和总行机构加强互动，中资银行和外资银行加强合作，主办银行和代理银行加强合作，解决支付、结算渠道受疫情影响的问题。

(责编：刘卿、李栋)


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