农发行：今年以来累计发放生猪贷款100亿元 资金投放突出“快”

人民网北京3月15日电 （王国菁）15日，国务院联防联控机制就发挥再贷款再贴现政策作用支持疫情防控和复工复产工作情况举行发布会。会上，农发行执行董事、副行长林立表示，今年以来，全行累计发放生猪贷款100亿元。截至目前，全行生猪产业贷款余额205亿元，较年初增加57亿元，增幅39%。

林立介绍，猪粮安天下，猪肉供应事关人民生活和物价水平，也事关疫情防控攻坚战。农发行在做好防疫金融服务工作中，总行专门下发支持生猪生产的意见，并通过视频会议在全辖专题布置这项工作。

林立表示，农发行采取的措施有以下三项特点：一是资金投放突出“快”。总行明确全年生猪产业贷款要新增100亿元以上，并且要求6月底以前就要完成全年净增任务。考虑到生猪养殖周期，必须早投入、早生产、早出栏、早见效。农发行将任务分解到各省级分行，明确“一把手”总负责，纳入经营考核。

二是支持对象突出“准”。聚焦农业农村部提供的生猪养殖大县和500家重点养殖企业名单，全力支持纳入疫情防控重点企业名录的生猪企业，择优支持中小养殖企业尽快恢复生产。

三是政策优惠力度突出“大”。建立生猪贷款“绿色通道”，对跨省集团客户按1.5倍的系数扩大审批权限，鼓励分支机构用好央行生猪养殖专项再贷款，进一步降低养殖企业贷款利率，拓宽抵质押品范围，简化中小微企业办贷条件，给予符合条件的企业办理临时性延期还本付息。

林立称，农发行将继续加大生猪信贷投入力度，尽快完成年度投放计划，为生猪保供稳价、服务民生作出应有的贡献。