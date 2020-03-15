央行：继续促进贷款利率明显下行 支持企业复工复产和经济发展

人民网北京3月15日电 （许晓华）15日，国务院联防联控机制就发挥再贷款再贴现政策作用支持疫情防控和复工复产工作情况举行发布会。会上，中国人民银行货币政策司司长孙国峰表示，中国人民银行将继续综合采取多种措施促进贷款利率明显下行，支持企业复工复产和经济发展。

孙国峰介绍，一是运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，为降低企业融资成本提供良好的流动性环境。

二是继续推进LPR改革，有序推进存量浮动利率贷款定价基准转换，引导完善商业银行内部的转移定价（FTP）体系，将LPR内嵌入银行内部的利率机制中，完善LPR的传导机制，继续释放改革促进降低贷款实际利率的潜力。

三是引导银行体系适当向实体经济让利，降低企业融资成本，激发微观主体活力，畅通经济金融的良性循环。

四是继续发挥存款基准利率作为整个利率体系“压舱石”的作用，同时压降银行不规范存款创新产品，将结构性存款保底收益率纳入宏观审慎评估，维护存款市场竞争秩序，稳定银行负债端成本。