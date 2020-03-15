央行：5000亿元再贷款、再贴现政策实现了增量、降价、扩面

人民网北京3月15日电 （王国菁）15日，国务院联防联控机制就发挥再贷款再贴现政策作用支持疫情防控和复工复产工作情况举行发布会。会上，人民银行货币政策司司长孙国峰表示，为了支持复工复产，人民银行于2月26日新增再贷款、再贴现额度5000亿元，下调支农支小再贷款利率0.25个百分点。5000亿元再贷款、再贴现政策和前期出台的3000亿元专项再贷款政策在政策目的和实施方式方面有不同。

他介绍，3000亿专项再贷款是直接用于支持防疫保供的，是人民银行为保障重要医疗物资、生活必需品的生产、销售和运输的重点企业的专门政策，是救急救命钱，因此采用名单制管理，由发改委、工信部确定和备案重点企业名单，通过9家全国性银行和10个重点省市的部分地方法人银行向名单企业提供支持。

孙国峰称，5000元再贷款再贴现主要用于支持企业复工复产，是人民银行为企业提供的低成本、普惠性的资金支持，覆盖面广，包括复工复产的中小微企业，参与的金融机构也更加广泛，包括2500家左右的地方法人银行。实施方式是在人民银行现有的再贷款再贴现管理下操作，只要金融机构的贷款利率和用途符合要求，就可以到人民银行等额申请再贷款资金。

孙国峰强调，5000亿元再贷款、再贴现政策实现了增量、降价、扩面。增量就是增加了5000亿元的额度，降价是降低了支农支小再贷款的利率0.25个百分点，扩面是重点支持复工复产、脱贫攻坚、春耕备耕、畜禽养殖、外贸行业等受疫情影响比较大领域的企业。

截至到3月13日，受到5000亿元再贷款再贴现政策支持的地方法人银行已累计发放优惠利率贷款1075亿元，其中涉农贷款205亿元，加权平均利率4.40%，普惠小微贷款385亿元，加权平均利率为4.36%，办理再贴现485亿元，加权平均利率为2.98%，这个利率低于国务院要求的LPR+50个点目前是4.55%的要求。