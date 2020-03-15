聚焦河南“最后一米”战“疫”故事：大爱无疆 小爱暖心

义务代买生活物资的农民王向峰，三赴武汉送菜的村支书王国辉……14下午，在河南省政府新闻办举行的新冠肺炎疫情防控第30场新闻发布会上，来自农村最基层的第一书记代表们，讲述了自己在疫情防控的“最后一米”，践行初心使命，担当有为、无私奉献的故事。

王国辉是沈丘县田营村党支部书记。腊月二十九，了解到武汉要建火神山医院，作为一名菜农，又在部队当过炊事员的他，深知上千号人集结到一起的吃饭难题。“医疗器械我没有，捐钱我没有，但是我有蔬菜，我必须到武汉去。”王国辉立即行动，第二天大年三十上午，在村里群众的义务帮忙下，一车蔬菜就火速送达火神山医院建设工地。

“我曾经在武汉服役17年，在我心里，武汉是我的第二故乡。我的老婆、孩子也生活在武汉。”三赴武汉送菜，既有王国辉个人对武汉的感情与牵挂，也有他对社会的责任。得知王国辉赴武汉捐赠蔬菜一事后，河南省内外很多地方的客户联系他购买蔬菜，大多都表示要捐赠给武汉防疫一线。

第二次赴武汉送菜，是两家爱心企业在王国辉的蔬菜基地购买的30多吨蔬菜要全部捐赠武汉。王国辉说，作为曾经在疫情期间去过武汉的人，他有责任、有义务把这批蔬菜顺利地送到武汉。这次从武汉回来以后，王国辉把武汉对新鲜蔬菜需求依然很大的消息带回沈丘县。沈丘县官方当场就决定由县财政出资采购一批农产品捐赠给武汉，并委托王国辉将货物送往武汉。

“第三次去武汉，是代表了全县140多万人民群众的爱心，我觉得自己身上的责任更大，这是一种从一个人到一群人，再到全县人民，不断传递和壮大的爱的力量。”王国辉说，这三次去武汉，虽然冒着一定的风险，但是也很值得。

大爱无疆，小爱暖心。疫情防控期间，村民们的生活会遭遇诸多不便。兰考县仪封乡圈头村村民王向峰在自己超市经营受损的情况下，仍然为疫情防控一线人员捐赠桶面、口罩等物资，还义务承担起村民日常生活物资的采购配送。

因为每家每户的需求不同，王向峰实行“点单式”服务，每天根据微信群统计上来的清单，为乡亲们“代购”生活物资，送货上门。王向峰说，自己是开超市的，对物资采购非常熟悉，而乡亲们出门不便，能帮一点是一点。

地处豫南大别山的新县田铺乡，接壤湖北、临近武汉，是河南“南大门”第一道防线的重要组成部分。疫情发生后，田铺乡在邻湖北界的村组交通道口设卡7处，24小时专人值班。全乡村组干部、第一书记、警务、医务等力量，织严织密织实村级疫情防控网。

大年初二一早，因大雪导致山区车辆无法通行，田铺乡塘畈村第一书记陈德保从家中步行5个多小时，翻越近30公里的山路赶到村里开展疫情防控，此后便一直坚守在工作岗位上，为村民撑起“主心骨”。陈德保还是村民的“贴心人”，担任代购员，为居家隔离的群众和行动不便的老人代购生活物资和药品等。

河南省卫生健康委党组成员、副主任张若石在当日的发布会上表示，社区是人民安居乐业的家园，也是疫情防控的第一线。抗疫一线是践行初心使命、展现责任担当的试金石和磨刀石。在河南，像这样的“一线报告”发生在中原大地的每一个角落，凝聚成基层防疫的强大力量。(阚力)