澳门同心抗疫见成效（观沧海）

澳门特区政府树立起了以人为本的导向，社会各界形成了同心抗疫的合力

突如其来的新冠肺炎疫情，是澳门新一届特区政府成立以来面临的首场大考。尽管目前疫情警报尚未解除，输入风险仍然存在，但澳门特区政府过去一个多月的防控努力已经取得了令人欣慰的成效。

随着最后一名新冠肺炎确诊患者治愈出院，澳门日前正式宣布确诊病例清零。截至目前，澳门已经连续五周无新增病例。行走在澳门街头，曾经冷清的街道市面开始繁忙起来，不少店面已正常营业，市民生活和经济社会秩序正逐渐恢复。

这一局面的取得，殊为不易，是特区政府勇于担当、防患于未然的结果。澳门地狭人稠、人员往来频繁，经济增长依赖旅游娱乐等第三产业，疫情暴发风险高、防控难度大。首个病例出现后，澳门特区政府果断采取一连串措施，一边努力减少人员接触，一边保障口罩等防疫物资供应。即使澳门境内病例清零，生产生活逐步恢复，但特区政府疫情防控的弦却始终未松懈。

始终把市民摆在第一位，算大账、看长远。在疫情防控形势最严峻时，特首贺一诚说，经济损失我们承受得起，慢慢追回来，市民安全才是最重要。在中小企业因疫情陷入经营困境时，特区政府积极回应社会关切，广纳良言，推出减免税费、刺激消费等系列纾困措施。特区政府树立起了以人为本的导向，社会各界形成了同心抗疫的合力。无论是生意受损的商家还是正常生活受影响的普通市民，都识大体、顾大局，支持特区政府疫情防控。

疫情不仅考验特区政府的担当精神，更考验担当能力。疫情防控期间，特区政府反应迅速、政令通达、执行有力。行政、立法、司法机关既各司其职又相互协同，大家心往一处想，劲往一处使。澳门民意调查研究学会发起的一项公益性问卷调查结果显示，澳门近九成受访居民对特区政府应对此次疫情的表现感到满意，对澳门能有效控制疫情有信心。澳门居民的信任票既是投给新一届特区政府，也是投给澳门20多年来日益完善的治理体系。

战疫还在继续，复工复产的号角又响了起来。经受严峻考验的澳门，步履将更加坚定，前进的姿态将更加从容。

《 人民日报 》（ 2020年03月15日 06 版）