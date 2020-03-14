疫情防控时期的送药接力：接到我的电话，他们音调都会明显上扬

“医生说了，饭少吃点不要紧，药，千万停不得。”36岁的孝感汉川人李飞说，这一点都不夸张。因为患有癫痫，他6岁的儿子李贝已吃药5年，从未停药。

癫痫是一种慢性病，必须长期服药，突然停药或擅自减少药量很可能导致病情反复，甚至可能猝死。

1月中旬，李飞一家从武汉回老家，随身带的4盒药本月初就快见底了。然而，汉川甚至孝感都买不到这种药，他想在网上购买，被告知没法发到湖北。

像李贝这样的慢性病人，汉川有不少。而京东健康2月10日上线的“湖北慢病断药求助平台”，已收到18000余条求助。

疫情防控期间，这些慢性病人怎么办？

“如果断药导致癫痫复发，这些年的坚持就白费了”

李飞记得很清楚，李贝半岁时，抽过一次筋，自此与癫痫为伴，也离不开药物了。

汉川、孝感、武汉、北京……求医之路漫漫。经过治疗，病情稍有稳定。

但是，李贝多则三个月、少则一个月就会发病一次。

更揪心的是，他抵抗力特别差，小病不断，且阻碍了智力发育，“到现在，他连‘爸爸妈妈’都不会叫。”

无奈之下，他选择在武汉建筑工地务工，妻子带着儿子租住在南湖，定期去附近的康复中心治疗，每个月投入近4000元。

平时药快吃完时，妻子就会转两趟公交去武汉市儿童医院，挂号请医生开。

今年1月15日，李飞一家回到老家，带了4盒药，按照正常剂量，可以吃两个月。

不曾想，抗击疫情是一场持久战。

交通管制、医院停诊、药房停业……3月7日，儿子的药只够吃一周，李飞急了。

他向村支书报了需求，次日被告知镇上没有“开浦兰”这个药。

去年儿子在汉川城区医院住院时，他特地问了医生，得知整个汉川也都没有。

询问电商平台上的一些商家，得知他是湖北的，纷纷表示“没法发货”。

此前，李飞通过多种渠道辗转求药未果

买药的渠道似乎都被堵死。“如果断药导致癫痫复发，这些年的坚持也就白费了。”

李飞不死心，请教儿子病友们的家长。有人在网上关注到了京东健康的 “湖北慢病断药求助登记平台”，可以帮助因交通受阻而面临断药困境的湖北地区慢性病患者，为他们提供药品供应信息，搭起“寻药”桥梁。

抱着试一试的态度，他登记了。

“请问是李飞吗？我是京东的，您购买的药物到了，麻烦出来签收一下。”

3月12日，接到京东物流武汉亚一城配车队司机李帆的电话时，李飞激动不已。

屋里，儿子正在自顾自地玩耍，对这一切全然不知。

李帆在送药途中和用户电话联系

“已断药，急求救命！”

李帆这一趟送药之旅，还带着汉川众多慢性病家庭的希望。

对比李飞一家，刘雪的寻药经历更曲折。

她的母亲今年60多岁，慢性病缠身：冠心病、胃溃疡、三高……

前几年，她还做过一次心脏手术。

去年底，家里人去武汉协和医院拿过一次药。彼时，谁也没有料到疫情的严重。拿的药，加上家里的存货，只能撑到2月底。

2月中旬，眼看药量只能撑一个周了，刘雪急得上火。

在镇、村严格管控的背景下，有困难首先只能向村里求助。

她写了一张需求单，列出了五种急需的药物。

刘雪是个细心人。她在单子上还详细列出了每种药物的商品名、通用名，以及规格，便于村里面去精准采购。

几天后，村里面送来了四种药，不过最多都只有一盒，镇上药店的药物品种少，库存也不多了。

而最急需的“益适纯”，没有。到3月12日，此药已经断了六天。

刘雪手写的求药清单

在向村里求助的同时，年轻的刘雪还想到网购。电商平台上药品比较丰富，但均明确表示没法发到湖北。

她想到一个折中的办法。委托江苏的朋友先在京东的商家店铺下单购买，收到货并确认药名、规格无误后，再通过邮政渠道寄给她。

但是，正值疫情严重时期，所有的渠道都慢了下来、甚至停运。江苏的朋友花了一周才收到货，再寄给她。到今天，物流信息显示，这批药品还在运输途中。

看到网上的信息后，刘雪也在京东健康的“断药求助平台”上登记了。12日，李帆带着她急需的五种药物，出现在她家门口。

“悬着的心放了下来。”签收后，刘雪开心得像个孩子，冲向母亲。

“我能感受到，电话那头的急切和激动”

喻峰的母亲患有结缔组织综合征。春节前，他家人前往武汉同济医院开药，备了一个多月的剂量。

即使再加上家里常备的两个月剂量，他母亲下个月也将面临着停药的境地。

像李飞、刘雪等人一样，他也登记了需求信息，一次性购买了10盒，够母亲吃两个月。

当天，李帆也将药物送到了他手上。

汉川的罗玉患有银屑病。疫情爆发后，汉川实施了严格的管控，她至今已断药近50天。

病情就像颗定时炸弹，随时可能会复发。12日，她也从李帆手里接过了救命药。

夜幕降临，李帆依然在乡间奔波送药

“他们的药不能停，所以我也不能停。”一单接着一单。早上9时从武汉出发，晚上9时许才开始返回，期间几乎没有停顿休息，午饭也只能草草吃几口，这样的送药之旅，李帆10日已经跑了一次，接下来也会继续跑！

第一趟，从城区到乡镇和村里，他接连送了16单，包括甲状腺癌、抑郁症、癫痫、红斑狼疮等慢性病的药物。

“接到我送药上门的电话时，他们说话的音调都会明显上扬，我能感受到，电话那头的急切和激动，每到这时候就不觉得累了。”李帆说，自己的小舅子也是一名癫痫患者，他很清楚慢病患者和家属在这个特殊时期的担忧，也为能帮助他们而感到欣慰。

“这条送药专线背后，是一群人的接力奔跑”

对于能亲手为这些断药患者送去“救命药”，李帆觉得十分荣幸，但他说自己能当上这个“搬运工”，是很多人努力的结果，“这条送药专线背后，是一群人的接力奔跑”。

据了解，京东健康的“湖北慢病断药求助平台”自2月10日上线至今，共收到18000余条断药求助需求，其中近90%已经成功得到解决。

药必须得送！京东健康最后向京东物流华中分公司发起了求助。双方联动接力，通过调配专线专车、申请医疗物资运输通行证，汉川成为京东健康在湖北省内首个打通药品运输的“封城”地区。

从武汉京东健康合作商家仓库中，取得汉川求助者所需药品，专车再出发赶往汉川，当天往返……就这样，李帆得以开启一段累并快乐的送药之旅。

当天，在为刘雪母亲送完药后，李帆听说村里还有几位患有冠心病、糖尿病老人，儿女不在身边，不会网购，手中的药即使减少一半的剂量服用，也已不够了。

在刘雪的指引下，他来到几位老人家中，手把手教他们下单，“过两天，他们的药我就会送来！”李帆说，看到一个个患者接过药品时露出的笑容，就足以融化他所有的疲惫。