财政部：截止今年2月底全国低保支出303亿元 同比增长17.6%

人民网北京3月14日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制发布会上，财政部社会保障司司长符金陵在回答困难群众兜底保障的财政落实情况时表示，这一情况大体可以归纳为“两个及时”。

一是中央出台的兜底保障政策及时得到落实。截止到今年2月底，全国低保支出303亿元，临时救助支出29亿元，特困人员救助供养支出60亿元，同比分别增长17.6%、19.4%和26.6%。

二是地方财政部门及时采取了应对措施。符金陵还提出，地方财政部门及时采取了应对措施。疫情发生后，地方各级财政部门主动作为，积极地发挥职能作用，会同有关部门出台应对措施，努力提高对困难群众的兜底保障水平。例如，有的地方向生活不能自理的特困人员发放照料护理费用，保障相关对象的护理支出需要；有的地方进一步提高了价格临时补贴标准，缓解物价上涨对困难群众的影响。

符金陵表示，地方采取的措施都是根据当地实际情况，对中央有关兜底保障政策的实化细化。在做好困难群众生活保障方面，发挥了积极的作用。下一步，财政部将指导地方各级财政部门落实好资金保障的责任，要确保资金分配合理，公开透明，进一步做好对困难群众生活的保障工作。