财政部：强化经费保障 努力减轻疫情对困难群众的影响

人民网北京3月14日电 （李轶群）14日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍强化疫情防控期间困难群众兜底保障工作情况。会上，财政部社会保障司司长符金陵表示，这次疫情对人民群众生活带来一定影响，特别是对困难群众的生活产生一定冲击，造成生活成本增加，给他们增加新的困难。对此，财政部会同有关部门研究出台了一系列有针对性的应对措施，来帮助解决这些问题。大体上可以分为三个方面：

一是加大救助帮扶力度。指导各个地方统筹运用中央财政安排的困难群众的基本生活救助资金和地方财政安排的资金，来加大对困难群众的兜底保障。指导各个地方按照社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制的要求，来及时启动联动机制，按时足额向困难群众发放价格临时补贴资金。同时，还指导地方针对这次一些困难群众生活成本支出增加的新情况，允许再增加发放一部分生活补助资金，缓解他们因为临时性支出增加以及因疫情不能及时工作所造成收入下降的影响。

二是加大医疗救助力度。2020年，中央财政进一步增加医疗救助资金规模，及时支持困难群众参加城乡居民医保，对本次患者以外的其他就诊的费用来给予救助。这次疫情患者的费用个人部分由财政兜底，个人不需负担。目前，中央财政已经下达的医疗救助资金是261亿元，今年中央财政将进一步提高资金分配的精准度，进一步加大对疫情比较严重地区的倾斜力度。

三是支持加强就业援助。支持延长公益性岗位政策的实施期限，研究开发一批新的公益性就业岗位，对就业困难的人群提供个性化的就业援助，帮助这些人员尽快就业返岗。同时，进一步发挥扶贫资金的带动作用，大力支持农村劳动力务工就业，帮助他们增加家庭收入。

符金陵表示，下一步，财政部会会同相关部门尽快下达其他部分的医疗救助资金，指导各个地方财政部门强化经费保障的责任和监管责任，努力减轻疫情对于这些困难群众的影响。