武汉：3月底恢复定点医院正常医疗秩序

当前新冠肺炎疫情防控形势积极向好，但普通患者就医需求也越来越突出。12日下午举行的湖北省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部第44场新闻发布会上，武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部医疗救治组医疗组组长白祥军介绍说，在中央指导组医疗救治组的指导下，武汉计划在3月底分4批恢复定点医院正常医疗秩序，逐步满足广大市民的就医需求。

据介绍，第一批在3月10日左右修复14家医院，以省部级和市属的三级甲等医院本部院区为主，目前已经完成；第二批定点医院的修复计划是18家，在3月15日左右完成，以市属医院和新城区的人民医院为主；第三批计划修复市属和部分非市属的定点医院8家，计划在3月20日左右完成；第四批在3月31日完成华中科大同济医院中法新城院区本院区的修复工作，视情况而定。

白祥军说，所有腾空医院将立即开展彻底的消杀工作，按计划逐步做好非新冠肺炎患者的接诊工作。在做好预检分诊、患者筛查、病区管理、院感防控等各项工作的基础上，各家医院将有序开放门诊和病区，全面恢复正常就医秩序，引导患者合理就医。他说，建议广大患者网上挂号，按照预约时间就医，避免在医院扎堆等候，鼓励使用网上在线诊疗，医保药店定点配送等方式。

据悉，目前，武汉确定的10家新冠肺炎定点医院包括华中科大同济医院光谷院区、华中科大附属协和医院西院、武汉大学人民医院东院、雷神山、火神山、武汉金银潭医院、武汉市肺科医院等10家医疗资源集中的优质医院，需要修复的定点医院里的病人和腾出的医疗队也会向这10家定点医院转移。（廖君 冯国栋）