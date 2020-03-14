北京边检为抗疫物资开启“零等待”绿色通道

日前，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京边检有关负责人透露，边检开通运输抗疫物资服务热线，为抗疫物资设立“零等待”边检绿色通道。

北京出入境边防检查总站副总站长吉利霞介绍，疫情防控中，北京边检总站对来自疫情重点国家和地区的有关人员进行大数据分析研判，将排查出的结果和有关情况，依托联防联控工作机制，实时推送海关等有关部门，为及时有效开展涉疫人员医学排查提供数据支撑，提高排查处置的工作效率。

北京边检严格依法依规进行入境人员查验，发现在境外疫情严重国家地区有旅行史、居留史的人员，迅速通报海关开展医学排查。同时，按照国家移民管理局部署要求，将相关国家地区人员出入境信息及时通报境内前往地有关部门，为开展落地管理提供信息支撑，实现口岸防控与属地管理的无缝衔接。

北京边检对因企业复工复产需出入境的中外人员，提供高效、快捷、便利的口岸通关服务。开通运输抗疫物资服务热线，对捐赠抗疫物资的爱心人士、载运抗疫物资的航班，提供“零等待”边检绿色通道，坚持24小时全天候的通关服务。在执勤现场采取分时段、分类型设置旅客候检区等措施，降低人群密度，严防疫情感染传播。

为更好地服务出入境旅客，北京边检提供24小时热线咨询服务（010-56095400），旅客如有关于航班航线、抗疫物资运输、口岸入出境等问题可拨打热线咨询。（孙乐琪）