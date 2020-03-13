时代中国集团向战疫一线医护人员捐赠营养品

2020年初，一场突如其来的疫情从武汉蔓延，整个社会的运行按下暂停键，抗击疫情成为中国当下最为紧迫和重要的大事。全民抗疫，匹夫有责，更遑论本就承担着社会责任的大小企业家们。疫情中，许多企业奉献大爱，积极担当，这其中，就包括工业产值全国第一区深圳龙岗的百强企业——时代（中国）集团。

时代集团第三批特医特膳营养品异旨康定向捐赠给湖北省一线医疗机构

据介绍，这次疫情期间，时代集团向湖北省的武汉大学人民医院、随州市中心医院以及湖北省洪湖市南方医院医疗队等，以及甘肃、宁夏、山东等多个省份的一线医院捐赠各类物资；捐赠多批共计3766箱自主研发、生产的特医特膳系列营养食品，为2000多名一线医护人员提供专业的营养支持，增强其自身抵抗力，抵御病毒侵袭。

据了解，时代（中国）集团是以大健康产业为主营业务的企业集团，一直提倡“自己健康是美德，助人健康是功德，传播健康是大德”的理念；在这场席卷全国的公共卫生灾难中，时代集团更将此发扬光大，创造性提出“公益健康是厚德”，并积极践行自已独特的公益之路。