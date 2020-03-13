中医药走出国门 劲牌持正堂支援全球战“疫”

3月10日，7640副新冠肺炎疫情防治中药配方颗粒由劲牌持正堂药业公司从黄石发往马来西亚。这是劲牌公司首次向境外捐赠抗击疫情的中药药品，也开启了劲牌发挥中医药研发生产优势，助力全球战“疫”的新征程。

在中国疫情得到有效控制的同时，境外新冠肺炎疫情持续蔓延。3月9日，马来西亚华人李学理先生微信联系劲牌公司董事长吴少勋，告知当地新冠肺炎感染者增速较快，询问有什么中草药方对疫情有预防和改善作用。

李学理先生是中医世家，与劲牌结缘30余年。上世纪80年代，李学理先生带着中国劲酒的原始组方来到内地，找到当时生产滋补酒小有名气的劲牌，劲牌根据“补肾健脾”传统中医理论前后六次对原始组方优化和调整，于1989年研制成功中国劲酒，如今，中国劲酒已经上市30余年，已经销往港澳、美国、英国、韩国、日本等20个国家和地区。

得知李学理先生的需求，吴少勋董事长第一时间安排持正堂药业公司负责支援相关中药药品。次日，3500副新冠肺炎疫情“预防二号方”和4140副疫情治疗用“清肺排毒汤”中药配方颗粒通过快递从黄石发往广州，由广州出境到达马来西亚。其中“预防二号方”是1月23日湖北省卫健委发布《湖北省新型冠状病毒感染的肺炎诊疗指南（试行第一版）》的中药预防方；“清肺排毒汤”是2月18日国家卫健委和国家中医药管理局印发的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第六版）》，明确中医治疗期可应用“清肺排毒汤”用于确诊和疑似病例治疗使用的方剂。