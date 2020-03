糖尿病患者如何科学地自我管理

随着我国人口结构及人民生活方式的改变,糖尿病从少见病变成一个流行病,患病率从1980年的0.67%飙升至2013年的10.4%。糖尿病是一组以高血糖为特征的代谢性疾病。高血糖则是由于胰岛素分泌缺陷或其生物作用受损,或两者兼有引起。糖尿病时长期存在的高血糖,导致各种组织,特别是眼、肾、心脏、血管、神经的慢性损害、功能障碍。

目前尚无根治糖尿病的方法,但通过多种治疗手段可以控制好糖尿病。主要包括5个方面:糖尿病患者的教育,自我监测血糖,饮食治疗,运动治疗和药物治疗。

2020年03月16日(周一)9:30-10:30,“人民好医生”客户端将邀请上海市第一人民医院内分泌代谢科主任彭永德教授进行视频直播,结合糖尿病诊疗的特点,科普疾病的治疗及日常管理,千万不要错过。

专家简介:

彭永德,上海市第一人民医院内分泌科主任,教授,博士生导师。中华医学会内分泌学分会副主任委员、中国老年保健医学研究会老年内分泌与代谢病分会副主任委员、上海市医学会内分泌分会主任委员。《中华内分泌代谢杂志》、《中华糖尿病杂志》、《中华器官移植杂志》、《中国糖尿病杂志》、《中国临床保健杂志》及《上海医学》及《JCEM》杂志编委,《Metabolism》、《Journal of Diabetes and its Complications》、《Cn J Med》、《Diabetology & Metabolic Syndrome》、 《Microbiome》及《上海交通大学学报(医学版)》等杂志特邀审稿人。

擅长:糖尿病及其并发症、甲状腺疾病及各种内分泌疑难病症。

教育

要教育糖尿病患者懂得糖尿病的基本知识,树立战胜疾病的信心,如何控制糖尿病,控制好糖尿病对健康的益处。

自我监测血糖

随着小型快捷血糖测定仪的逐步普及,1型糖尿病进行强化治疗时每天至少监测4次血糖(餐前),血糖不稳定时要监测8次(三餐前、后、晚睡前和凌晨3:00)。2型糖尿病患者自我监测血糖的频度可适当减少。

药物治疗

1.口服药物治疗

磺脲类药物,2型DM患者经饮食控制,运动,降低体重等治疗后,疗效尚不满意者均可用磺脲类药物。双胍类降糖药 降血糖的主要机制是增加外周组织对葡萄糖的利用,增加葡萄糖的无氧酵解,减少胃肠道对葡萄糖的吸收,降低体重。

胰岛素治疗,胰岛素制剂有动物胰岛素、人胰岛素和胰岛素类似物。根据作用时间分为短效、中效和长效胰岛素,并已制成混合制剂。胰岛素治疗的最大不良反应为低血糖。

运动

运动可以降低糖尿病的发病率,调节血糖,可显著减轻或缓解胰岛素抵抗; 使得胰岛素分泌曲线趋于正常;对糖代谢有良好调节作用。12周有氧运动使得60%以上糖调,节受损人群血糖恢复正常。

饮食治疗

饮食治疗是各种类型糖尿病治疗的基础,一部分轻型糖尿病患者单用饮食治疗就可控制病情。

