商务部：除湖北外 全国六成的制造业重点外资企业复产率达70%以上

人民网北京3月13日电 （许晓华）13日，国务院联防联控机制就应对疫情影响做好稳外贸稳外资工作情况举行发布会。会上，商务部外资司司长宗长青介绍，从商务部掌握的一万家重点外资企业的复工复产情况看，截至3月12日，除湖北外，全国六成的制造业重点外资企业复产率达到了70%以上，其中，近一成的企业已完全复产，一成的企业复产率在90-100%之间，约四成的企业复产率在70-90%之间。复产率不到30%的仅占3%。

宗长青说，从服务业重点外资企业复工复产情况看，除湖北外，全国四成多的服务业重点外资企业复产率达到了70%以上，其中，两成的企业已完全复工复产，近一成的企业复产率在90-100%之间，两成的企业复产率在70-90%之间。复产率不到30%的占两成，主要是餐饮、百货等“面对面”的服务行业。