商务部：支持帮助外资企业复工复产是稳外资工作当务之急

人民网北京3月13日电 （许晓华）13日，国务院联防联控机制就应对疫情影响做好稳外贸稳外资工作情况举行发布会。会上，商务部外资司司长宗长青表示，支持帮助外资企业复工复产是稳外资工作的当务之急，商务部重点开展了三个方面的工作。

一是根据国务院部署，完善外贸外资协调机制，建立健全信息报送制度，加强指挥调度，及时解决外资企业复工复产中遇到的困难和问题。

二是加强纵向联动，及时研究印发了《关于积极应对新冠肺炎疫情加强外资企业服务和招商引资工作的通知》《关于应对新冠肺炎疫情做好稳外贸稳外资促消费工作的通知》《关于在做好防疫工作前提下推动商务领域企业有序复工复产的通知》等多份政策性文件，指导商务系统上下协调推动外资企业复工复产。

三是加强横向协同，协调相关部门解决外资企业复工复产中的跨部门难题。