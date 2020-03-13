缓解外贸企业资金压力 商务部推出三措施

人民网北京3月13日电 （许晓华）13日，国务院联防联控机制就应对疫情影响做好稳外贸稳外资工作情况举行发布会。会上，商务部外贸司司长李兴乾表示，长期以来，外贸企业一直面临融资难、融资贵问题，新冠肺炎疫情爆发以后，外贸企业面临的收款推迟、贷款到期等相关问题更加突出，资金压力进一步加大。在缓解外贸企业资金压力方面，主要推出了三个方面的政策措施。

第一，扩大信贷投放，让企业拿到的更多。推动落实好已经出台的再贷款、再贴现政策，以优惠利率资金支持包括外贸企业在内的各类企业快速复工复产。推动进出口银行通过主动对接企业需求，优化调整信贷安排、适度降低贷款利率等措施，进一步加大外贸领域的信贷投放。推动中信保公司开发新产品、新模式，优化保单融资定损核赔机制，鼓励金融机构扩大在中信保短期险保单项下的贷款规模。

第二，延期还本付息，让企业支出的更少。落实好中小微企业延期还本付息政策，对受疫情影响严重、流动性遇到暂时性困难的中小微外贸企业给予临时性延期还本付息安排，贷款本息可以延长至6月30日。对于少数受疫情影响严重、恢复周期较长且发展前景良好的中小微外贸企业，银行业金融机构可以根据实际与企业协商确定另外的延期安排。此外，进出口银行还将免收湖北省和部分受疫情影响严重行业的中小微企业2月份全月的贷款利息，这个免收的金额大约是6亿元。

第三，开辟绿色通道，让资金到位的更快。推动金融机构按照特事特办、急事急办的原则，对受疫情影响较大的企业融资需求，能够尽快启动快速评审通道，简化业务流程，帮助受困的外贸企业尽快拿到资金。