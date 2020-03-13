商务部：1-2月我国实际使用外资同比下降8.6%

人民网北京3月13日电 （王国菁）13日，国务院联防联控机制就应对疫情影响做好稳外贸稳外资工作情况举行发布会。会上，商务部外资司司长宗长青表示，今年1-2月，我国实际使用外资1344亿元人民币，同比下降8.6%（折194.2亿美元，同比下降10.4%）。

“1月当月实际使用外资875.7亿元人民币，同比增长4%；2月当月实际使用外资468.3亿元人民币，同比下降25.6%。”宗长青介绍，吸收外资由升转降的主要原因是受到新冠肺炎疫情影响，叠加春节假期因素，导致人流物流不畅，企业大面积停工停产，投资活动受限，投资者等待观望情绪加重。

宗长青表示，从结构上看，我国1-2月吸收外资有三方面积极表现：一是高技术产业保持增长。1-2月，高技术产业实际使用外资415.2亿元人民币，同比增长2.2%。其中，医药制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业、信息服务、电子商务服务实际使用外资同比分别增长6.7%、139.7%、30.5%和449.8%。

二是重点开放平台表现突出。上海、广东自贸试验区外资分别增长13%和12.8%，海南、福建、浙江自贸试验区吸收外资分别增长230.2%、149.5%和140%。

三是部分经济体对华投资稳定增长。“一带一路”沿线国家、东盟对华投资分别增长9.7%和15.1%。

宗长青称，近年来，我国不断扩大开放，持续优化营商环境，在全球FDI连续下降的背景下，我国利用外资规模不降反升，逆势上扬，稳居全球第二引资大国地位。

“据联合国贸发会议统计，全球FDI已连续4年下降，2019年比2015年下降了31.5%。”宗长青介绍，2019年，我国银行、证券、保险领域全口径吸收外资1412亿美元，比上年增长2.1%，占全球FDI的比重从2015年的6.7%提升到2019年的10.1%，增长3.4个百分点。

宗长青表示，联合国贸发会议近日发布报告预测，受疫情影响，今年全球FDI将连续第5年下降，下降幅度大致为5%到15%。全球FDI的蛋糕在缩小，引资竞争在加剧，加上世界经济下行压力加大，今年我国利用外资形势更加复杂严峻，全年实现稳外资目标任务非常艰巨。

宗长青称，总体来看，我国经济长期向好的基本发展趋势不会变，我国超大市场规模的强大磁吸力不会变，我国在产业配套、人力资源、基础设施等方面的综合竞争优势不会变，外国投资者长期在华投资经营的预期和信心不会变。