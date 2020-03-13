以岭药业向中国红十字会捐赠148万元连花清瘟用于支持意大利新冠肺炎疫情防控

光明网讯 ３月１２日，中国政府派遣的由国家卫生健康委和中国红十字会组建的专家组一行９人携带10万盒连花清瘟胶囊等大批医疗救治及防护用品等物资从上海飞赴罗马，支援意大利新冠肺炎疫情防控工作。这是继支援伊朗、伊拉克之后，中国派出的第三支专家团队。

连花清瘟系以岭药业向中国红十字会捐赠的抗疫中药，用于支持意大利新冠肺炎疫情防控，价值148万元。上周，以岭药业向中国红十字会捐赠了177.6万元连花清瘟用于支援伊拉克新冠肺炎疫情防控。

目前，意大利已成为除中国外新冠肺炎疫情最严重国家。据当地时间3月11日18时意大利卫生部公布的最新数据，意大利累计确诊感染新冠病毒总人数为12462例，较3月10日18时新增2313例，新增196例死亡病例。

全国人大常委会副委员长、中国红十字会会长陈竺表示，在疫情发生的初期，国际社会通过各种渠道向中国疫情防控提供了不同形式的帮助，体现了各国人民对中国人民的患难真情。随着中国国内疫情逐步得到控制和其他国家疫情的发展，中国红十字会向有关国家伸出援手，提供紧急人道主义援助，同样也体现了中国人民的深情厚谊，体现了中方与国际社会携手合作应对挑战的意愿和决心。

近日，世界卫生组织专家到武汉方舱医院了解新冠肺炎救治情况时，武汉方舱医院贵州第三批支援湖北医疗队、国家紧急医学救援队队员穆茂介绍，“专家特别感兴趣的是我们舱内是否使用了中医药进行中西医结合治疗新型冠状病毒肺炎，我就回答，我们是用中成药连花清瘟胶囊，这个药物也是诊疗方案中推荐的。”

在本次疫情防控中，中医药发挥了积极而重要的作用。新冠疫情爆发以来，以岭药业生产的专利中药连花清瘟胶囊（颗粒）先后被国家及20余个省市新冠肺炎诊疗方案进行推荐，成为推荐频次最多的中成药，在火神山、雷神山及方舱医院等医疗机构广泛使用。

钟南山院士团队在广东疫情防控发布会上表示：研究证实连花清瘟在体外有显著抑制新型冠状病毒的细胞病变效应；对新冠病毒感染细胞和诱导的TNF-A、IL-6等炎性因子过度表达有抑制作用。为新型冠状病毒治疗带来了希望，特别是轻症、中度，缓解抗疫的燃眉之急。

在疫区连花清瘟的大面积使用中，无论是确诊患者，还是疑似病例也表现出了良好效果。2月7日，湖北黄冈11名新冠肺炎患者治愈出院，湖南支援湖北医疗队株洲分队队长刘毅表示：“我们的治疗主要是抗病毒治疗，中成药连花清瘟胶囊，还有西药洛匹那韦，同时对症支持。”武汉科技大学附属普仁医院、武汉市第九医院、华润武钢总医院采用连花清瘟颗粒治疗新冠肺炎的论文分别刊登在《世界中医药》《中医杂志》《中国实验方剂学杂志》，明显改善新冠肺炎普通患者及疑似患者发热、咳嗽、乏力等症状，减少发热、乏力、咳嗽持续天数，为临床治疗该病提供研究证据。

以岭药业作为中国医药上市公司20强企业，在“继承创新、造福人类”企业宗旨引领下，长期以高度的社会责任感，长期关爱病患贫困群体，多次荣获“最具社会责任上市公司”“中国医药企业社会责任贡献奖”等荣誉。新冠肺炎疫情发生以后，以岭药业率先捐赠1000余万元连花清瘟胶囊用于疫情防治。