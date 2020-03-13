河北沧州渤海新区“点对点、一站式”服务 助力256名企业职工平安返岗

3月11日下午5点，12辆载有国家能源集团铁路装备公司沧州机车车辆维修分公司256名返岗职工的大巴车平安抵达河北沧州渤海新区企业驻地。接下来，经过一天的疫情防控和岗位培训后，256名职工将正式走上岗位。

“疫情无情人有情，我们返岗职工比较多，集中返岗变得困难，想不到有专车来接我们，心里感到十分温暖。”企业车间主任张明伟坐在大巴上激动地说。

“专车准备了足量的口罩、测温枪、消毒液等防疫物资，并确保隔位、分散就坐，实载率不超过50%，车上人员全程佩戴口罩。同时，我们给返岗工人提供了健康、安全的生活和工作环境，组织人员提前对返岗工人的宿舍及公共区域做好消毒、通风，吃饭实行分餐制，有效减少了人员聚集。”企业办公室主任郑建勋介绍。

河北沧州渤海新区经济发展局统计科科长宋文静表示，为实现疫情防控和经济社会发展双胜利，河北沧州渤海新区党工委、管委会精准施策，出台了多项利好政策。河北沧州渤海新区经济发展局积极贯彻落实党工委、管委会各项决策部署，联合河北沧州渤海新区公安分局，协调相关单位，安排12辆大巴车一站式、点对点把256名返岗职工送达企业驻地，为河北沧州渤海新区全面复工复产保驾护航。

“沧州渤海新区党工委、管委会在获悉我们返岗员工多、路线长、管控难度大的实际困难后，主动服务企业，安排专人专车到沧州火车站进行组织协调。此次256名职工集中返岗工作的顺利完成，将给我公司圆满完成生产任务提供重要保证。下一步我们将再接再厉、鼓足干劲，为河北沧州渤海新区打造沿海经济带重要增长极和全省高质量发展样板城市作出新的更大贡献。”对切实抓好疫情防控和复工复产，国家能源集团铁路装备公司沧州机车车辆维修分公司党委副书记张武斌充满信心。