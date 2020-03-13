感染“新冠”，母婴42天后痊愈团聚

“3月6日，我和我的宝宝分别42天后终于团聚了，孩子很健康。感谢武汉儿童医院的医务工作者，他们在我们这个家庭最无助的时候帮助了我们。”

3月11日，武汉市洪山区刚刚出院的牟敏（化名）告诉中国妇女报·中国妇女网记者，在和新冠肺炎病毒抗争40多天后，她和同样被感染7个月大的宝宝乐乐终于康复出院，隔离期结束后在家里幸福团聚了。

母子分别

牟敏是武汉某医院的一名医务工作者，新冠肺炎疫情暴发以来，牟敏积极投入到了一线抗疫工作中，1月25日牟敏出现发热症状，27日被确诊感染。因为之前没有及时采取严格隔离措施，她当时仅有6个月大的宝宝及父母也先后被感染。

因为牟敏发病早，在乐乐被送往医院的时候，牟敏已经被送往医院治疗了。6个月的乐乐是被外婆送到武汉儿童医院的，当外婆把乐乐送到医院时，因为感染发病，外婆自己也晕倒在了医院……

“乐乐是我们院呼吸内科一病区收治的第一例患儿，我们为乐乐调换了专门的陪护床，由专门的护理人员对他进行护理。”该院呼吸内科护士长宋庆告诉记者。

呼吸内科之前是个普通病区，这里的护士们大都没有陪护患儿工作的经验。自该科室转为新冠肺炎确诊病区后，为了照顾好这些特殊的小病人，护理人员们就如何陪护患儿进行了专门的训练，比如怎样喂奶、怎样换衣服、换尿片等等，并制作了陪护工作备忘录以便大家学习参考。

“我自己的宝宝也6个多月，乐乐比我家宝宝只小一天。我们科室的护士大都是单身的‘90后’，没有照顾宝宝的经验，我就主动报名要求护理小乐！”面对护理患儿的任务，自己家里也有宝宝的护士宋纤主动站了出来。

“乐乐3个小时喂一次奶，喂前要换尿片，他不喜欢坐婴儿车，总喜欢让人抱。他的这些小习惯我很快就掌握了！”“大家都穿着同样的防护服，宝宝可能害怕，后来习惯了，每次我抱着他的时候，他特别乖！”宋纤告诉记者。

劫后团圆

“那时候我已经住院，爸爸、妈妈都被感染了，老公又不在武汉，当时我真是绝望了！好在孩子被儿童医院及时收治,我妈妈也被送到了医院!”牟敏告诉记者。

“我非常担心孩子和父母，毕竟孩子这么小又不会说话，孩子在医院情况究竟怎么样让我非常揪心。爸爸妈妈当时去医院都觉得呼吸困难，后来听说母亲当时都晕倒了，病情很重，我非常害怕，更担心她们。很多次我因为想念孩子和父母而崩溃大哭。当时我真的控制不住自己的情绪。”牟敏说。

治疗期间，由于过度焦虑担心，牟敏的情绪很不好，医生告诉她如果继续这样下去，免疫系统受到影响不利于治疗，为此医院还给她开了抗焦虑的药。作为医务人员的牟敏也懂得，要战胜新冠肺炎病毒必须提高自身免疫力，自己首先要振作起来，她明白，孩子需要妈妈，父母需要女儿。只有自己好起来，一切才有希望。

时间一天一天过去，经过了和病毒40多天的抗争，坚强的牟敏终于挺了过来。

好消息同时传来，在医护人员的精心治疗护理下，乐乐也顺利度过了危险阶段，比他的妈妈牟敏提前出院；乐乐的外公外婆随后也相继痊愈出院。

3月6日，牟敏结束隔离后回家，终于和之前已经回家的乐乐团聚了。从分别那天算起，这对母子整整分离了42天。

“看到孩子的那一刻，那种开心激动的心情真是难以言表，孩子很健康，这让我的心里好踏实！”牟敏告诉记者，因为刚刚结束隔离，她还和宝宝保持接触距离，没有带着孩子住。

据了解，自1月30日武汉儿童医院被确定为新冠肺炎儿童收治定点医院后，该院改造了具有三区两通道的11个新冠肺炎病区，总床位262张，包括新生儿新冠病区和新冠重症病区，之后还投入一个产科待排查病区。儿内科和小儿外科各亚专业、妇产科、乳腺外科等共33个病区均正常工作。

截至3月8日，武汉儿童医院收治新冠肺炎疑似、确诊患儿693例，康复出院新冠肺炎患儿400余例，另有1450名非新冠肺炎孕妇在该院顺利分娩。（记者 袁鹏）