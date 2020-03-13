吴堡巧婆姨：手工挂面“宅家”产

早春时节，黄土高原上枯黄的野草迎着凛冽的寒风摇曳，阳光下背阴处还留有些许未曾消融的残雪。走进陕西省吴堡县张家山镇高家塄村，远远望去，只见坐落在山峁之间的一排排窑洞前，半坡斜阳下，手工空心挂面从窑顶垂直而下，如线如丝，散发着阵阵清香。

“所有村民不要聚众、聚餐，不要互相串门……”伴随着村委会的大喇叭声，村子里的妇女们在自家庭院里忙得不亦乐乎。吴堡县妇联主席薛柏林介绍，张家山镇的妇女几乎人人都掌握了空心挂面制作绝活。凭此手艺，许多人实现了居家创业致富。

59岁的刘艳清和老伴早早就起来加工挂面，到上午10时许，他们已经挂完了院子里的两个面架。仔细数了数，每个面架上有50挂，轻轻触摸，面条上有着不同于机器加工的细微毛刺，稍微用力扯一下，竟弹性十足。

“每挂正好1斤面，超出1斤，面条就粗了。”刘艳清说，两年多来，除了阴雨天，她和老伴每天都是三四点钟起床把面和好，再经过搓条、盘面、醒面、上杆等一系列工序，将挂面上架后拉直，进行晾晒，“现在串不成门了，不如在家多做点挂面。”

村妇联主席桑翠介绍，刘艳清的老伴天生聋哑，以前四处揽工也赚不几个钱。2015年，村干部特意邀请村里手工空心挂面传承人手把手教他们做挂面。当年，夫妇两人就生产挂面3000多斤，净收入1万多元，第二年产量翻了三倍，净收入达到4万元。刘艳清文化程度低，但人很勤快，做手工空心挂面是一把好手，搓面、加盐等关键步骤，都由她一人把关。

“在村里住着，能顾孙子，还能挣钱，这事啊，偷着乐吧!”刘艳清高兴地说。

大伙忙着做挂面，桑翠也不得闲。她在村里成立了巾帼志愿者服务队，和村干部一起为村民发放消毒液、酒精等防疫物资，每天巡查全村挂面户的安全生产情况，要求农户劳作时全程戴口罩、戴手套，并对家中进行消毒……

“姐妹们，非常时期，咱们待在家里、少出去。这是苹果和胡萝卜味手工空心挂面的做法，大家试着做做看。”最近一段时间，村妇联建立的“高家塄村妇女说唱开心群”每天都会出现干货满满的自制视频和新闻链接。在桑翠的组织下，群里的158名妇女宅在家里学技能，做挂面，既保障了公共卫生安全，又增加了家庭收入。

“从大年初二开始，我们一边抓疫情防控工作，一边安排复工复产，目前，全镇有166户挂面户陆续开始生产。”张家山镇镇长王娜说，全镇手工空心挂面年产量3900多吨，产值5000多万元。针对当前疫情，镇上专门联系了邮政公司分批次、分时段去农户家中取货，保障手工空心挂面销路畅通。

“我们将借助网络新媒体，开设创业微课堂，将线下课程搬到线上，让妇女姐妹们在创业就业、春耕生产等方面交流学习，同时，积极发挥巾帼创业就业示范基地和家庭工厂中妇联的作用，引领全县妇女助力巾帼脱贫。”薛柏林说。（记者 党柏峰）